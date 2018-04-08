【即時短評】年底選戰老將回鍋 藍綠各陷人才斷層

2018-04-08 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人確定由侯友宜出線，也讓新北市長選情愈漸明朗。不但民進黨黨主席蔡英文出手勸退一直以來爭取提名的蘇系立委吳秉叡，讓吳不得不選擇「放下」，形同退出提名戰，據傳高雄市長陳菊也將於明日拜會蘇貞昌。蘇代表民進黨出征的態勢幾乎大致底定。

然而由蘇出馬不免諷刺，尤其擔任過兩屆台北縣長的蘇於2010年地方大選喊出「連任不過三」後轉戰台北市，搶先黨中央表態，最終由蔡英文選新北市，蘇當年已無意願參選，如今民進黨面對新北市選戰還得拱蘇，豈不表明綠營新北無人？

其實打從賴清德明確表示不加入新北選戰後，民進黨人選一直離不開蘇游，不是喊蘇貞昌，就是叫游錫堃，好似新北除二人之外無將可用。

固然民進黨自2005年起，在新北市連敗5次，包括2005年縣長選舉、2008年總統大選、2010年市長選舉、2012年總統大選，以及2014年市長選舉，好不容易在2016總統大選扳回一城，現在想把握重返新北執政的良機，認定打贏新北就打贏選戰，不願將機會交由中生代，也是情有可原，但民進黨一直以來的優良傳統在於「輸得起」，才能夠在地方十年磨一劍，林佳龍、鄭文燦都是例子，要是落入「輸不起」的束縛，國民黨就是前車之鑑。

現在年底選舉將近，國民黨的選舉佈局陸續出爐，但始終不見重量級參選人，除了侯友宜參選帶動國民黨聲勢，韓國瑜空降高雄市堪稱奇兵，然而看來看去找不到令人驚豔的新面孔，特別是牽動全台選情、重中之重的台北市，國民黨舉不出新秀，只好繼續演老兵不死。

而國民黨全台「回鍋肉」不斷，包括澎湖縣、新竹市、嘉義市提名，不過回鍋肉不打緊，重點是整合還出問題，未能好好協調，導致嘉義市議長蕭淑麗退黨參選，讓原來可期綠地翻藍天的嘉義市弄成藍營分裂。

此次選舉，藍綠都出現人才斷層的問題，綠營明顯集中在雙北，藍營則屬結構性斷層，但事在人為，雖然部分藍營中生代已不是首度參選，但還沒選贏就代表還在經營，要是謝立功、盧秀燕、陳學聖、韓國瑜等能夠打一場漂亮的選戰，難保4年後他們不會是一方之雄，成為帶領小雞的母雞。國民黨要解決人才斷層，今年正是機會。