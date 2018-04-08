中生代不敵老將 姚文智：吳秉叡可惜了

2018-04-08 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨立委姚文智。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 民進黨立委吳秉叡退出新北市長選舉，同樣身為中生代的黨內立委姚文智去年就宣布參選台北市長，一直積極爭取黨內提名，是否擔心成為下一個吳秉叡？姚文智今天表示，台北和新北完全不一樣，對於吳秉叡被勸退，他是覺得可惜了。

姚文智說，新北若有明確的人選後，黨中央針對台北市的布局也應加快腳步，不必考慮這麼多，推出的參選人代表執政的信念與價值，他不擔心自己會被民進黨主席蔡英文召見，因為北市和新北狀態完全不一樣。

姚文智表示，新北市是全台人口最多的縣市，本來就被設定為台灣的領頭羊，過去是國民黨執政，是民進黨要光復失土的地方，因此態勢非常清楚，而台北市的布局，在整個形勢非常混沌不明的狀態，他將持續努力。

姚文智說，民進黨主席蔡英文和高雄市長陳菊都非常鼓勵他，目前黨內爭取參選台北市長的除了自己，還有前副總統呂秀蓮表明參選，黨內人才也是很多，台北市雖然是徵召，但他一貫主張在徵召前要有個類似初選的機制，選出最能作戰的候選人，用這民主的程序才能說服他。

外界質疑，民進黨中央若要請出大老級的人物參戰，恐讓中生代失去機會，姚文智表示，他不覺得黨中央不給中生代機會，吳秉叡被勸退，是真的可惜，但礙於整個社會氣氛，相信民進黨在新北市是勝利在望，接下來在台北市他將持續努力。姚文智說，「我覺得我會出線，放心好了」。