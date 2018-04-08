獨／綠高層拿蘇侯民調 勸進蘇貞昌力保新北市

2018-04-08 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



行政院前院長蘇貞昌(左二)與子弟兵民進黨立委吳秉叡(右二)。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 前行政院院長蘇貞昌參選新北市長大局已定，據了解，民進黨立委吳秉叡尚未宣布退選前，黨內高層曾出示民調勸進蘇貞昌，數據顯示蘇貞昌與國民黨參選人侯友宜毫無差距。老縣長重披戰袍，蘇陣營表示，蘇貞昌與新北市民的深厚情感無可匹敵。

國民黨新北市長初選民調日前公布，新北市前副市長侯友宜以壓倒性支持度勝出，黨內人士透露，侯友宜與蘇貞昌的對比民調也大勝20個百分點以上。不過，民進黨內部民調卻顯示，對蘇貞昌對決侯友宜，兩人並無差距。

甫在黨內初選勝出的侯友宜聲勢正好，對此，蘇陣營表示，蘇貞昌是否回新北市，多數民眾之前仍不知情，「若確定公布後，相信兩人民調結果，會比目前局勢更有看頭。」

侯友宜確定代表國民黨出征新北市，民進黨的布局也明朗化，民進黨主席蔡英文出手協調，蘇系子弟兵吳秉叡「順勢」宣布退出選舉，游錫堃也表明「一月就說不選」，蘇游陣營同聲「尊重黨中央的決定」，蘇貞昌參選新北市長態勢底定。

侯友宜有現任新北市長朱立倫的行政團隊及資源加持下，蘇貞昌則是老縣長回鍋，究竟誰能勝出？蘇陣營今天表示，「蘇貞昌的深厚情感，是無可匹敵的優勢」，蘇在北縣長任內，不論對地方的建設與貢獻，民眾皆有感，過去的政績讓蘇在新北奠定非常好的基礎，地方也盼蘇回鍋。

蘇陣營形容，蘇貞昌過去擔任縣長期間，「是用生命在回饋」，相信他可受檢驗程度，也遠高於其他人，正式表態參選新北市長就在這幾天。

蘇貞昌女兒立委蘇巧慧表示，這一年多來，吳秉叡努力勤走基層、跑遍新北，表現有目共睹，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。蘇巧慧強調，「我們是最強的人選」，目的就是要讓新北市贏，相信黨中央會有智慧處理，也尊重黨中央決定。