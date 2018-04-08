柯文哲嗆公布選舉帳戶 姚文智酸：不是貼牆上就清廉

2018-04-08 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



目前正爭取代表黨參選台北市長的民進黨立委姚文智。圖／姚文智辦公室新聞中心提供 分享 facebook 年底台北市長選舉腳步逼近，不滿2014年的選舉帳戶屢遭批評，台北市長柯文哲昨嗆聲，「2018年有膽的，我們全部公開選舉帳戶。要選的大家都來公布，看你們怎麼選」。對此，民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智表示「非常歡迎」，不過也酸柯文哲是否應先把2014年的選舉帳戶說清楚。

姚文智表示，過去每次選舉，都是按照政治獻金法來申報，不是說有面對媒體，把帳貼在牆上，就比較清廉，就看柯文哲要怎麼公布，是要每月公布、每周公布、每天公布，自己都奉陪到底。

不過姚文智也說，柯文哲昔日的輔選幹部、辦公室主任對他有這麼多質疑，但柯文哲從頭到尾卻迴避，不是顧左右而言他，就是迴避問題，到底選前有沒有和頂新見面，對方有沒有捐款，到底有沒有和遠通東集團董事長徐旭東見面，對方有沒有捐款，這些在監察院申報的帳戶裡面都沒有看到。

姚文智質疑，到底柯文哲的選舉支出如何，是不是要先和社會大眾說清楚。

姚文智還提到，根據媒體報導，柯文哲的所有政治獻金收入，營利事業捐贈收入只有864萬，總收入則有1億4千萬，占全數募款經費6%，其中上市公司只有一家，僅36萬元。

姚文智說，過去都相信柯文哲的經費都是來自於民間的捐款，不和財團掛勾，以前真的以為這真的是超完美的捐款，不過如今看到他的上市公司捐款比例這麼低，根本就不符合常理。

姚文智表示，過去各黨派立委申報，大致上募款三千萬，至少會有20家上市公司，這是社會運作的常理，柯文哲募了1億四千萬元，按照常理推估至少有90家，扣掉很多社會大眾小額捐款，打個5折，應該也有45家，那消失的45家到哪裡了，這是匪夷所思的帳目。

姚文智說，當年支持柯文哲的時候，看到的是一個聖人，捐款帳目公布的這麼清楚在牆上，選前一個月還停止捐款，沒想到後來仔細來看，原來你選前和很多財團見面，大家不敢見面的你也敢見面。

姚文智也呼籲柯文哲，「你的行程要不要公布，申報到哪裡要不要公布，柯文哲請你把這些都公布後，接下來的選舉，我們完全奉陪。」