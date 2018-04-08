縣市長等參選人 25日起可設政治獻金專戶

2018-04-08 11:05 中央社 台北8日電



地方公職人員選舉11月24日舉行，監察院表示，直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員等4類擬參選人，25日起得申請設立政治獻金專戶，可收受期間自許可收受日起至11月23日。

今年11月24日將舉行的九合一選舉包括直轄市長、縣市長、直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。

根據政治獻金法，直轄市長、直轄市議員、縣市長及縣市議員等4類擬參選人，得自4月25日起，向監察院申請設立政治獻金專戶；鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等3類擬參選人，得自8月25日起，向監察院申請設立政治獻金專戶。

監察院日前透過新聞稿表示，4月10日將於監察院陽光法案主題網（http://sunshine.cy.gov.tw）公告「107年直轄市市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉擬參選人申請開立政治獻金專戶許可注意事項」、「政治獻金專戶許可設立申請表」等，有意願申請設立政治獻金專戶的擬參選人，可自行上網下載。

監察院指出，依據政治獻金法，擬參選人應經監察院許可設立政治獻金專戶後，始得收受政治獻金，並應依法設立收支帳簿，按日逐筆記載政治獻金的收支時間、對象及金額等明細，於選舉投票日後3個月內，向監察院申報政治獻金會計報告書。

監察院說，如未經許可設立專戶而收受政治獻金者，依政治獻金法規定，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。