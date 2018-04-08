與蔡英文談新北選舉 游錫堃：尊重黨決定

2018-04-08 10:57 中央社 新北8日電



前行政院長游錫堃今天表示，民進黨主席蔡英文昨天和他談新北市長選舉，他仍表達「不忮不求，尊重黨中央決定」。至於外傳被勸退，游錫堃強調，從未表達參選，何來勸退之說，這與事實不符。

民進黨立委高志鵬上午邀游錫堃、民進黨立委林淑芬、羅致政、江永昌、吳琪銘等人登觀音山，游錫堃行前受訪表示，今年1月23日身兼黨主席的總統蔡英文邀他會面，昨天兩人再度會面談論新北市長選舉。

游錫堃說，總統非常客氣，講說「歹勢啦」，其實1月23日他已當面向總統表達「不選」，總統表示將往另外一個方向規劃，但沒想到至今，民進黨新北市議會現任過半議員表達不同看法，總統覺得很擔憂。

他表示，總統又說從1月23日至今兩個多月，往另外一個方向規劃現在要改變可能會有困難，他接著說，原本他就不選，因過半民進黨新北市議員盛情難卻，因此情義相挺，但他依然保持一貫態度不忮不求，完全尊重黨中央的決定，不會有任何意見。

記者問另外一個方向是指前行政院長蘇貞昌嗎？游錫堃表示，他沒有問總統。

至於若蘇貞昌出線是否會輔選？游錫堃說，黨中央怎麼規劃，他沒問，主要針對他個人的部分，請大家回顧一下，2016年1月28日他在臉書發文悠遊山林無所牽掛、2017年9月13日當面向黨秘書長洪耀福表達不選希望轉達黨主席，2018年1月6日也向民進黨立法院黨團總召柯建銘表達不選，希望轉達黨中央，直到1月23日與總統會面，從頭到尾都保持「不忮不求、表達不選」的態度，從未改變。

游錫堃表示，有人說，昨天總統要勸退游錫堃，他反問，從未宣布參選何來勸退？這與事實不符，因總統有擔憂，因此他建議總統應聽取民進黨新北市過半議員的聲音，總統非常爽快說會在選舉時成立一個小組，特別針對議員提供協助，總統願意特別關心，他對此表達安慰。

他澄清，有人說游錫堃騎單車一日北高或環台是為了選舉造勢，但就是因為不選，不是為了造勢；記者問總統昨天是否拿出民調勸退，游錫堃說，總統沒有拿民調。

游錫堃表示，自己是以大局為重的人，黨中央推出的人選都會支持，因自己是裸退，蔡總統曾經託人給了六個職位，但他婉謝希望維持老百姓身分，回歸農夫本色、回歸平民，除了有機農業立法當志工，其他有關中央黨部的決策，他沒有與聞。

高志鵬表示，比較擔心根據某些媒體的報導好像已經決定，但根據民進黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例規定，徵召的縣市應該送選對會討論再送中執會，據他所知，選對會從未討論過，現在一副已經決定的樣子。

高志鵬說，程序上，至少應該選對會討論過再送中執會討論，民進黨有個不成文傳統就是責任政治，如果選輸，以前的慣例是主席要辭職，甚至要換行政院長，希望選對會審慎評估再做決定，誰做決定誰該負責。