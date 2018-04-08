孫大千邀柯文哲加入「十五不」選舉改革

2018-04-08 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千說，台北市長柯文哲說選舉帳目要選的都來公開，雖然很高興他這麼說，但孫大千認為要改就改得更徹底一點，因為選舉中需要改革的，不是只有帳目，還有選前選後的ㄧ些與市長工作無關的行程，等同也是花人民的錢，做對私人選舉有利的事，這樣也是「盜用公款公時」。

孫大千表示，除了帳目要「誠實的」公開，柯市長也該自律一些模糊地帶，因為那是連任者會有的模糊地帶，比如參加很多公開行程，卻還是置入自己的選舉，這點它相信柯文哲是會自律的，但能把我參與初選時提出的「十五不」一起納入選舉的SOP，不是更好嗎？所以，他第一個加入柯文哲呼籲的選舉帳目要公開，同時也邀請柯文哲加入他的「2018台北市長選舉十五不」的選舉改革，這十五不的項目是：

一，不募款。 二，不用不實單據申報競選帳目。 三，不請客送禮送紀念品。 四，不掛看板旗幟。 五，不買平面及電子媒體廣告。 六，不寄文宣增加郵差負擔。 七，不發傳單製造街頭垃圾。 八，不用宣傳車在大街小巷穿梭擾民。 九，不在市場拜票妨礙大家買菜。 十，不提出一大本包山包海的市政白皮書。 十一，不麻煩大老天王站台加持。 十二，不打負面選戰。 十三，不舉辦大型造勢活動。 十四，不公布假民調拉抬聲勢。 十五，不會藉由現任優勢假公濟私。

孫大千說，台灣政治革新的成敗關鍵，在於是否能夠揚棄惡質選舉文化。選舉，不僅僅是候選人的考驗，更是選民的考驗。讓我們用透明、乾淨、環保、真實的理念，來打一場 Pure campaign 吧。