支持蘇貞昌選新北巿長？ 游錫堃笑而不答

2018-04-08 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



前行政院長游錫堃並未明確表示不參選新北市長，也未表態支不支持蘇貞昌。記者施鴻基/攝影 分享 facebook 民進黨主席蔡英文昨天約見前行政院長游錫堃和立委吳秉叡、羅致政，商討新北市長徵召對象，吳秉叡會後宣布退選。但游錫堃未表達意見。游錫堃登上午在登觀音山硬漢嶺前受訪表示，對於選舉，他昨天也一樣跟蔡主席說，「我依然保持不忮不求的態度，完全尊重黨中央」，他强調多次婉拒參選，到現在沒改變，「我沒有宣布參選何來勸退？」他也不說支不支持蘇貞昌，只展現了支持的能量和不輸年輕人的體力。

今天上午，今天高志鵬等立委和李坤城等挺游錫堃的立委、市議員齊聚觀音山硬漢嶺，陪游登山，支持者大喊參選新北市長。發起人高志鵩說，目前外界說了好像都認定民進黨已決定讓蘇貞昌參選北市長，但這並不符合民進黨內部程序，這個時候就認定徵召對象並不適合。

游錫堃表示，從去年到現在，他多次向民進黨中央反映不參選新北市長，今年元月23日蔡英文曾經和他面談，昨天再度約見，他都表示不參選。他建議蔡主席，多聽聽新北市過半議員不同的聲音，所以蔡英文爽快承諾會另外協調，「我感到很安慰」。黨的人選，他都會支持，有記者問到他是否支持蘇貞昌，他笑而不答，也不說參不參選新北市長。

民進黨考慮徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，原本游錫堃也有支持者勸進，但黨中央似乎更屬意曾8年台北縣長的蘇貞昌。

支持游錫堃人士表示，2014年游和朱立倫競選新北市長，水牛伯「開低飆高」，最後只輸2萬5000票，差點扳倒朱立倫，但競選期間各界包括民進黨都不看好，未提供充足資源，游形同孤軍奮戰，但最後輸得非常漂亮，雖敗猶榮，「民進黨欠水牛伯一個公道」。