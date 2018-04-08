孫大千若當選台北市長 要讓公幼支出每個月低於5000

2018-04-08 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



爭取代表國民黨參選台北市長的前立委孫大千，推出「改造台北八部曲」之七：「Taipei Care」政見。他表示，台北市雖然是首善之都，但是對所有想成為父母的民眾來說，卻是極不友善的。許多雙薪夫妻由於在台北打拼，缺乏家庭後援，每個月花費在保母、或托育的支出上將會大幅增加，否則就是夫妻其中一方必須放棄工作，全職照顧孩子。

因此，孫大千的市政團隊為解決年輕父母的困擾，提出「Taipei Care」的策略。第一、確保未來每一位設籍在台北市的新生兒，不再需要抽籤，都可以享有公立托兒所和公立幼稚園的保障名額；第二、無論是公立托兒所和公立幼稚園，都是設置在住家附近，步行可以到達的距離；第三、公立托兒所每一位保姆以照顧兩位嬰幼兒為上限，並且裝設遠端監控系統，讓父母可以透過手機即時掌握孩子的狀況；第四、重新整合各單位現行的育兒津貼的發放方式，將資源做最有效的運用，使年輕父母在孩子托幼的負擔能夠降到最低。

另外孫大千為了達到這個目標，也提出下列六項策略：

第一、以實際需求核算公托需求總量，除了公立的托育機構以外，許多家長也會選擇私立機構與居家托育照顧，我們將在孩子出生後，讓對於公托有需求的家長上網登記，依個別行政區，每季統計托育需求量，在該區新增公托機構。

第二、於台北市140間公立小學內均設置公立托嬰中心及幼稚園。4年內做到每個小學學區內，都能有公立托嬰機構與幼稚園。在少子化的趨勢下，善用各公立小學減班後留下的閒置空間。

第三、重新檢視台北市各區閒置用地，包括市有宿舍、區里民活動中心等，規劃為小規模的托育機構，以及老人日間照護中心，將托幼與托老社區化。

第四、鼓勵企業設置托育設施，比照產業獎勵補助，由產發局為單一窗口全力協助企業排除設置障礙，提升幼保產業發展。

第五、大量輔導無業或退休之市民接受幼兒教保與老人照護訓練，讓幼保與照護人力能跟得上需求。

第六、重新檢討現有的生育補助與育兒津貼，將預算集中花費在公托與公幼的全面設置上，讓家長每月公托或是公幼支出負擔能夠低於5000元。我們認為目前補助私幼每學期13660元，但政府卻無法管制私幼訂價，是治標不治本，扭曲幼教市場機制。私幼的補貼應該重新檢討，並將資源置於公托公幼的建置。