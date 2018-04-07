蔡英文出手了 為蘇貞昌戰新北鋪路…

2018-04-07 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



蔡英文總統17日出訪友邦前，預料將與蘇貞昌會面。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選確定由侯友宜出線之後，民進黨昨天也正式啟動徵召機制，由兼任黨主席的蔡英文總統於官邸約見表態參選的立委吳秉叡、羅致政及最近基層勸進的前閣揆游錫堃。會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉，羅致政則表態支持徵召游錫堃。游錫堃陣營態度低調，幕僚僅表示「尊重黨中央決定」。

據了解，由於黨中央已有默契徵召前閣揆蘇貞昌，且明天高雄市長陳菊將至「超越基金會」拜訪蘇，蘇出場呼之欲出；游錫堃今天將藉出席正國會立委舉辦的「登觀音山」活動宣示團結，蔡總統也預計於十七日出訪非洲之前與蘇貞昌見面進行「蔡蘇會」。

新北提名有「新的考量」

昨天蔡總統由黨中央秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人林錫耀陪同，徵詢三人對參選新北市長的看法，並交換地方意見。會後吳秉叡發表退選聲明，並透露蔡總統告知黨對於年底新北市長的提名會有「新的考量」，他充分諒解，也完全支持，他未來將全力支持黨中央徵召的人選。

蔡總統約見黨內其他有意參選人後，蘇貞昌投入新北市長選舉呼之欲出；左為羅致政，右為吳秉叡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

吳秉叡：支持徵召人選

吳秉叡說，蔡總統感謝他這一年多來的努力，這些日子他走遍新北市，爭取市民認同，得到許多人的鼓勵，在過程中，他或有失言及思慮不周之處，他都會深切檢討改進，勉勵與批評都是成長的養分，未來他將會繼續努力，為新北市民服務。他也說，新北市一役是年底縣市長選舉的「重中之重」，他將全力支持民進黨徵召的人選，並全力輔選。

蘇貞昌之女蘇巧慧則說，吳秉叡勤走基層令她相當欽佩，對於黨中央徵召人選，她也重申三點，包括新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。

羅致政：總統二度約見游

羅致政會後則表示，他還是支持游錫堃參選，但他尊重黨中央的決定，民進黨在新北市非贏不可，但程序上還是要經過選對會及中執會確認才會完成提名，這次會面只是就大方向交換意見。

羅致政也爆料，昨天其實是蔡總統第二次針對新北市長選舉約見游錫堃，據他所知，今年一月廿三日蔡曾約見游，游當時表明沒有意願參選，因此游團隊的方向也以游不參選為主，黨中央也有相關布局，如今過了兩個多月，民進黨到了該做決定的時候。

行政院前院長游錫堃今天將出席正國會立委舉辦的登山活動，並對外宣示團結。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

「大家聊一聊，沒提勸退」

羅致政表示，蔡總統找大家會面並非外界解讀的「勸退」，他也沒有聽到蔡英文說要勸退誰，只是與大家聊一聊，順便聽聽基層的聲音。至於最近新北市議員盼黨中央加速決定徵召人選，否則群龍無首，羅致政說，蔡英文很關心議員提出的訴求，也希望接下來能安排大家見面，昨天會面沒有談到民調，但有討論侯友宜，大家也說明對侯友宜的了解及接下來備戰必須注意的事項。

游錫堃幕僚則表示，游的態度一直是「不忮不求」，沒有說自己要選，今天與正國會立委登觀音山將會親自說明自己的想法，預計會保持一貫的「被動」態度，並強調尊重黨中央決定。