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蔡英文出手了 為蘇貞昌戰新北鋪路…

2018-04-07 23:56聯合報 記者丘采薇／台北報導

蔡英文總統17日出訪友邦前，預料將與蘇貞昌會面。 記者許正宏／攝影
蔡英文總統17日出訪友邦前，預料將與蘇貞昌會面。 記者許正宏／攝影
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國民黨新北市長初選確定由侯友宜出線之後，民進黨昨天也正式啟動徵召機制，由兼任黨主席的蔡英文總統於官邸約見表態參選的立委吳秉叡羅致政及最近基層勸進的前閣揆游錫堃。會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉，羅致政則表態支持徵召游錫堃。游錫堃陣營態度低調，幕僚僅表示「尊重黨中央決定」。

據了解，由於黨中央已有默契徵召前閣揆蘇貞昌，且明天高雄市長陳菊將至「超越基金會」拜訪蘇，蘇出場呼之欲出；游錫堃今天將藉出席正國會立委舉辦的「登觀音山」活動宣示團結，蔡總統也預計於十七日出訪非洲之前與蘇貞昌見面進行「蔡蘇會」。

新北提名有「新的考量」

昨天蔡總統由黨中央秘書長洪耀福、選舉對策委員會召集人林錫耀陪同，徵詢三人對參選新北市長的看法，並交換地方意見。會後吳秉叡發表退選聲明，並透露蔡總統告知黨對於年底新北市長的提名會有「新的考量」，他充分諒解，也完全支持，他未來將全力支持黨中央徵召的人選。

蔡總統約見黨內其他有意參選人後，蘇貞昌投入新北市長選舉呼之欲出；左為羅致政，右為...
蔡總統約見黨內其他有意參選人後，蘇貞昌投入新北市長選舉呼之欲出；左為羅致政，右為吳秉叡。 圖／聯合報系資料照片
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吳秉叡：支持徵召人選

吳秉叡說，蔡總統感謝他這一年多來的努力，這些日子他走遍新北市，爭取市民認同，得到許多人的鼓勵，在過程中，他或有失言及思慮不周之處，他都會深切檢討改進，勉勵與批評都是成長的養分，未來他將會繼續努力，為新北市民服務。他也說，新北市一役是年底縣市長選舉的「重中之重」，他將全力支持民進黨徵召的人選，並全力輔選。

蘇貞昌之女蘇巧慧則說，吳秉叡勤走基層令她相當欽佩，對於黨中央徵召人選，她也重申三點，包括新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。

羅致政：總統二度約見游

羅致政會後則表示，他還是支持游錫堃參選，但他尊重黨中央的決定，民進黨在新北市非贏不可，但程序上還是要經過選對會及中執會確認才會完成提名，這次會面只是就大方向交換意見。

羅致政也爆料，昨天其實是蔡總統第二次針對新北市長選舉約見游錫堃，據他所知，今年一月廿三日蔡曾約見游，游當時表明沒有意願參選，因此游團隊的方向也以游不參選為主，黨中央也有相關布局，如今過了兩個多月，民進黨到了該做決定的時候。

行政院前院長游錫堃今天將出席正國會立委舉辦的登山活動，並對外宣示團結。 記者劉學...
行政院前院長游錫堃今天將出席正國會立委舉辦的登山活動，並對外宣示團結。 記者劉學聖／攝影
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「大家聊一聊，沒提勸退」

羅致政表示，蔡總統找大家會面並非外界解讀的「勸退」，他也沒有聽到蔡英文說要勸退誰，只是與大家聊一聊，順便聽聽基層的聲音。至於最近新北市議員盼黨中央加速決定徵召人選，否則群龍無首，羅致政說，蔡英文很關心議員提出的訴求，也希望接下來能安排大家見面，昨天會面沒有談到民調，但有討論侯友宜，大家也說明對侯友宜的了解及接下來備戰必須注意的事項。

游錫堃幕僚則表示，游的態度一直是「不忮不求」，沒有說自己要選，今天與正國會立委登觀音山將會親自說明自己的想法，預計會保持一貫的「被動」態度，並強調尊重黨中央決定。

羅致政吳秉叡民進黨蘇貞昌侯友宜
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