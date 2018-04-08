韓國瑜確定戰高市 明遷戶籍

2018-04-08 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，決定參選國民黨高雄市長黨內初選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

爭取國民黨提名參選高雄市長，高雄市黨部主委韓國瑜明天上午將把戶籍從台北遷到高雄，並且舉行記者會，宣布投入高雄市長選舉；已宣布參選的立委陳宜民表示，期盼和韓國瑜公開辯論，並以全民調決定人選。

韓國瑜要不要選高雄市長，一直是藍營焦點，尤其他「差一點」登記參選台北市長初選，引發各方關切。

韓國瑜昨天發出邀請函，言明「四月春暖花開．春天正從高雄出發」，他將在九日上午十時卅分在國民黨高雄市黨部舉行記者會，「讓我們一起為高雄打拚」；國民黨高雄市黨部昨也發出採訪通知，韓國瑜明天上午要把戶籍遷到林園。

韓國瑜日前受訪曾說，林園的勞工朋友多，把戶籍遷到林園，表示自己要與基層站在一起的決心；至於面對在高雄主政廿年的民進黨，已沒有多少資源可用的國民黨要如何打仗？韓國瑜說，此時高雄市經濟景況差，百業蕭條，民心可用，尤其民進黨中央許多政策引發民怨，國民黨會站在人民這一邊。

陳宜民最近參選布局更緊湊，昨天拍了許多要新做看板和宣傳品的照片，展現參選決心。

陳宜民說，頭已經洗了一半，不會縮回去，他會堅持參選，希望黨中央給一個公平、公正、公開的機會，讓他可和韓國瑜辯論，然後透過全民調由市民決定那一人代表國民黨參選高雄市長。

「如果民調我輸了，一定支持韓國瑜參選到底；如果韓國瑜輸了，希望他能繼續留在高雄，做好黨部主委輔選的任務。」陳宜民說，透過辯論和全民調，大家可以比比看對高雄市的願景與理想，讓民眾做出選擇。