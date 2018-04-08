「都是鄭家在選」 鄭朝方選竹縣長傳反彈聲

2018-04-08 01:03 聯合報 記者郭宣彣／新竹縣報導



民進黨徵召鄭朝方（右）參選新竹縣長，地方傳出反彈聲音。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨確定徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方參選新竹縣長，因鄭朝方是前縣長鄭永金之子，最近地方傳出反彈聲浪，不滿黨中央未徵詢基層意見，更諷「都是鄭家在選、吃乾抹淨」，將北上與中央黨部溝通，若沒改變，不排除抗議。

民進黨籍前縣長林光華證實地方宗親的不滿，他說，先前地方黨部有共識，認為中央會徵召行政院發言人徐國勇競選，包含公平會副主委彭紹瑾等人因此未登記角逐，加上鄭家先前選過多次均敗選，黨中央也沒有徵詢地方黨部意見，民進黨選舉對策委員會也未曾問過他，導致地方反彈。

林光華強調，不少民進黨忠貞黨員、地方宗親都反對鄭家人再參選。地方也盛傳，鄭永金離開國民黨以無黨籍參選新竹縣長、立委時，曾受民進黨禮讓，卻都嘗敗績；他將與中央溝通，希望能開放民調決定人選，不要一意孤行、漠視地方意見。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，確實有反對聲浪，但只是少數，不能為反對「鄭家」而反對。他表示，鄭朝方形象清新，父親是前縣長，此次徵召主要考量「能勝選」的人，「反對者能推出比他更佳人選嗎？」

吳傳地說，這次新竹縣長將主打「世代交替」，鄭朝方跟新竹市長林智堅同為「政治新生代」，選民應有感新竹市的改變，期能以林智堅一起拉抬鄭朝方的氣勢。

鄭朝方說，他內心沒有恩怨，所以心無罣礙，跟新竹縣的年輕人一樣，都期待新政治、新作為。