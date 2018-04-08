新聞眼／新北之後… 北市提名 蔡總統再上火線？

2018-04-08 00:46 聯合報 記者李光儀 聯合報 記者 丘采薇



台北市長選舉提名，民進黨是否禮讓台北市長柯文哲（右），成為總統蔡英文（左）要面對的難題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北選戰面對國民黨的強敵侯友宜，民進黨終於祭出王牌。這個王牌指的不是蘇貞昌，而是兼任民進黨主席的總統蔡英文。她終於親自出手，約見游錫堃、吳秉叡和羅致政三人，為徵召蘇貞昌而鋪路，這也意味蔡總統已經第一線參與選戰布局。

經過蔡總統這個大動作，接下來黨內宣示團結，蘇貞昌華麗登場，已在預期之中；不過更具觀察意義的是，目前提名問題不小於新北市的台北市，蔡總統要不要出手？如果出手，又該怎麼出手？

新北問題雖複雜，但畢竟只是「提名誰」的問題。依照民進黨傳統，一旦提名已定，全黨一起支持。但台北市的情況，是民進黨上一次禮讓，但這次出現不知道是否還要繼續讓現任市長柯文哲的爭議。而且以蔡總統為首的黨中央和基層的看法，目前有一段差距。

民進黨基層要求台北市自提人選的聲音愈來愈大，但黨中央從全盤選情考量，認定選戰焦點若變成「民進黨戰柯文哲」，將對民進黨不利；只是基層認為，柯文哲背離民進黨路線甚多，若再禮讓，基本盤恐受衝擊，並影響市議員選情。

正因為如此，黨中央和基層看法變成沒有交集的兩條平行線。在此之前，對外說明黨內思考理路的，層級僅到秘書長洪耀福，如今，蔡總統親上火線，處理新北的提名問題，台北市的提名紛爭，到最後勢必也得仰賴蔡總統一肩扛下。

確實如此，先前已傳出蔡總統曾密會柯文哲，只是，現在民進黨面對的，還有內部擺不平的問題。

年底縣市長選舉，將是民進黨政府「期中考」，雙北輸贏關係蔡英文二○二○年是否能順利連任，蔡總統出手後，目前新北市看似找到了「王牌」，但未來若選擇與柯文哲繼續合作，如何說服基層選民接受，台北的問題如何解，也考驗蔡總統的功力。