親游人士：游錫堃不會跟蘇貞昌爭

蔡英文總統昨天約見行政院前院長游錫堃（右）等人，為提名蘇貞昌（左）參選新北市長而鋪路。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨可望提名前台北縣長蘇貞昌選新北市長，原本在黨內有人力拱的行政院前院長游錫堃，昨天並未公開回應，但親游人士表示，「游錫堃一開始就沒有要跟蘇貞昌爭」。

由於不少民進黨新北市議員力拱游錫堃，外界揣測是否會上演蘇游、乃至黨內「蘇新系」與「正國會」的角力，特別是原本支持游錫堃的立委和市議員，今天都要一起登觀音山硬漢嶺，不過，就在蔡總統約見游錫堃等人後，許多民進黨新北市議員避談蘇貞昌、游錫堃誰較適合參選，還說「都是強棒，都有足夠的能力和人氣，只看黨中央屬意誰」。

知情人士也透露，先前在許多場合，游錫堃早就向蔡英文表達「不會與蘇貞昌爭」，游錫堃也沒在準備參選。

地方知情人士指出，游錫堃在二○一四年在完全不被看好的情況下，選舉時未獲全力幫忙，雖然最後僅以幾萬票「輸得非常漂亮」，卻飽嚐人情冷暖，也不想再因參選，也不會讓人以為「在黨內爭地盤」。

知情人士表示，游錫堃對新北議員有感情，而地方上「拱游」，也等於給蔡英文主席多一個選擇；游錫堃雖已無意再參選，也不想給熱情的議員澆冷水，因此中性表達「尊重黨中央決定」。

據指出，游錫堃也向內部表達，新北市並非民進黨執政區，他「不必爭、也不適合爭」；因此，對於黨中央可能徵召蘇貞昌，游錫堃早已了然於胸。