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出征新北 蘇貞昌3大挑戰在前

2018-04-08 00:32聯合報 記者丘采薇魏莨伊楊濡嘉／連線報導

民進黨前台北縣長蘇貞昌（左）若參選新北市長，馬上要面對三大挑戰。 圖／聯合報系資...
民進黨前台北縣長蘇貞昌（左）若參選新北市長，馬上要面對三大挑戰。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨力拱前台北縣長蘇貞昌參選新北市長，擔任年底選戰領頭羊，目前僅差蘇貞昌正式點頭；但熟悉蘇貞昌人士指出，就算蘇貞昌首肯，如何整合地方勢力，並且找回昔日班底、組成競選團隊，以及短短幾個月內，讓新北市民的年輕族群接受蘇貞昌，將是最大挑戰。

高雄市長陳菊（中）昨天下午來台北，被問到是否有意參選台北市長時，她表示黨內已有人...
高雄市長陳菊（中）昨天下午來台北，被問到是否有意參選台北市長時，她表示黨內已有人表達強烈參選意願，會以台北市民最大利益做整體的思考。 記者余承翰／攝影
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民進黨為了新北市長，能順利徵召蘇貞昌，高雄市長陳菊明天將前往超越基金會拜會蘇貞昌。陳菊說，台灣社會很關心新北市長的人選，大家都有一些期待，選對會有一些安排，「我們要先了解」，蘇貞昌是她的老朋友，有機會見面溝通當然是好事。

蘇貞昌幕僚指出，蘇貞昌對於參選與否，確實有鬆口，至於和陳菊會面，是希望聽聽更多人的意見。

根據民進黨規畫，若陳菊和蘇貞昌談出方向後，將由身兼民進黨主席的蔡英文總統親自與蘇貞昌會面，並表達感謝之意。

民進黨輔選高層指出，蔡總統約見黨內有意參選新北市長人士，目的是幫忙整合，但基層民代可能因為派系問題，對蘇貞昌有些疑慮，相信蘇貞昌正式展開選戰布局時，能很快整合地方勢力。

不過，因為蘇貞昌多年未投身選戰，包括昔日選戰班底，早已分散到新竹市、桃園市服務，重新整隊將是要克服的難題。蘇貞昌幕僚說，蘇巧慧的辦公室團隊已累積豐富選戰經驗，其中，有人幫蘇貞昌打過台北市長選戰，因此，戰力上不會有太大問題，而且原本的班底，一定會透過各種形式幫忙。

蘇系立委表示，蘇貞昌從來沒有離開過新北市，許多婚喪喜慶都可看到蘇貞昌身影，基層實力仍然存在，他也表示，蘇貞昌與很多里長的關係仍然很緊密，出席活動都喊得出名字，大家對「老縣長」依然非常有感情。

但蘇貞昌昔日輔選大將也說，老一輩的人或許知道「老縣長」的創意和治理能力，但年輕人不一定知道，因此，蘇貞昌的選戰主軸之一，將是如何和青年族群溝通，讓這些人更了解蘇貞昌。

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