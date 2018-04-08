九成的政壇副手選舉都輸了 侯友宜能打破魔咒嗎

2018-04-08 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



國民黨新北市長黨內初選結果出爐，新北市前副市長侯友宜勝出，將代表國民黨角逐2018新北市長選舉。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

前新北市副市長侯友宜以過半民調，擊敗同黨競爭對手，代表國民黨投入2018年大選。在「地方制度法」修法設有副市長、副縣長以來，不少縣市副手都曾經想要或實際投入縣市長選戰，但結果卻都是敗多勝少。侯友宜能否跨越「副手障礙」，為國民黨守住城池，備受矚目。

老闆要選 只好放棄

圖由左至右為蕭家淇、胡志強、徐中雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年縣市長選舉，台中市長胡志強對於是否要爭取連任，一直遲未表態，衝擊藍軍選情。時任副市長徐中雄當時說，胡若不選，他將參加初選，爭取提名。曾任台中市副市長的內政部次長蕭家淇也語帶玄機說，「胡沒鬆口前，我只能說支持他。」

雖然當時胡志強說，「有意願的都可以登記初選」，還曾鼓勵徐中雄登記，「如果想選，不必等我。」但最後胡志強事後仍代表國民黨對決林佳龍，選舉結果，林佳龍大贏胡志強20萬票。

同樣沒有參選的蕭家淇，原本也一直被地方看好是接班胡志強的重要人選。但2014年胡志強決定自己出戰，蕭家淇也就未能出戰。

副手初選落敗、退選 例子不少

許應深（敲鑼者）是許信良姪子，原本是呂秀蓮任桃園縣長時的副手。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

副首長參與初選落敗的例子不少。首先是桃園的許應深。他是許信良的姪子，原本是縣長呂秀蓮的副手，呂秀蓮出任副總統後，代理縣長就是許應深真除。2011年桃園縣長選戰，民進黨內有立委彭紹瑾、鄭寶清、許應深三人爭強。

彭紹瑾在初選民調中支持度一路領先；立委鄭寶清緊隨在後；代理縣長許應深雖挾現任優勢，但外界普遍認為許政壇資歷淺，即使衝得快，仍追趕不及。許應深的落敗，地方上有人認為呂秀蓮的影響力有限，也有人解讀「許家班」在這場硬仗中並未如預期發揮。

前台北市副市長葉金川。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

另一個是前台北市副市長葉金川。2006年台北市長選戰，擔任台北市長馬英九副手的葉金川也宣布角逐。不過最後他還是不敵後來當選市長的郝龍斌，黯然退選。卸任後，他還曾參選2010年花蓮縣長選舉，但後來舉行的黨內初選，他以45%比54%，敗給對手、花蓮縣府參議杜麗華。

台南市長初選過程慘烈，曾經擔任賴清德副手的顏純左落居第三。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年九合一選戰，台南、高雄也都出現副市長參加初選落敗的例子。在台南市長，初選過程慘烈，曾經擔任賴清德副手的顏純左落居第三，無緣代表民進黨出征。

劉世芳（右）在陳菊（左）出書掀波後，宣布退出民進黨高雄市長初選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄則是曾擔任高雄市副市長、被視為陳菊子弟兵的立委劉世芳。她原有意投入年底高雄市長選戰，陳菊也一路力挺，但陳菊去年底出版「花媽心內話」掀起波瀾，外界也質疑與劉世芳爭取初選有關。隨後，劉世芳在臉書宣布退出民進黨高雄市長初選。

歐晉德一直被勸進 但老是失之交臂

馬英九擔任台北市長時的副市長歐晉德，在國民黨內民調支持度高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九擔任台北市長時，一直被視為是「黑馬」的副市長歐晉德，黨內民調支持度高、聲勢一度看漲，在國民黨多人角逐市長寶座時，歐也曾鬆口說，不排除參選下屆市長。

不過，歐晉德事後卻出人意外地主動向媒體表示，他不會參加這場選舉，他認為，做工程是他的專業，看到這麼多很好的同志出來，有志為大家服務，「我覺得是非常好的現象，我也會祝福他們，盡我的力來協助他們，我自己因為我的個性跟我的能力，也許都不足以勝任。」

對於歐晉德表態退出台北市長選局的大動作，據傳，和馬英九任黨主席後的態度轉變有極大關係，「不確定馬英九是否支持」，加上馬身邊一直有反對力量，是歐晉德做出最後決定的主因。

不只副縣市長 副總統選總統也多舛

前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前副總統呂秀蓮曾在接受媒體專訪時，宣布會參選2012年總統大選。當時她自豪地說「全台灣最有治國經驗的是我，中華民國有史以來唯一當過8年副總統是我，過去沒有副總統連任。」她強調，她一生選舉6次，全打勝仗，她也向黨內對手嗆聲，選舉論輸贏，他們幾位（指蔡英文與蘇貞昌）最近選舉都輸了，成敗論英雄，為何大家認為輸的人就會打贏總統大選呢？

不過，呂秀蓮在2011年3月22日宣布退出黨內總統初選，並辭去中執委一職，表明日本經311大地震後，想積極推展拯救地球、保安台灣運動，因此退出總統初選。

連戰兩次參選總統都失敗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨的連戰，總統路更坎坷。1999年，時任副總統連戰得到國民黨總統候選人提名，角逐2000年選舉。但因藍營的分裂，陳水扁以39.3%的得票率選總統，完成中華民國第一次政黨輪替，當時連戰得票率為23.1%，遠低於宋楚瑜的36.8％。

四年後連戰和宋楚瑜搭檔參選，不過卻仍以些微差距落敗。以卸任副總統之姿兩度參選總統，都未能成功。

副首當選 上一次是17年前

2001年張博雅（左）將市長印信交給第六屆嘉義市長陳麗貞（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政壇「副手魔咒」嚇人，藍綠能以副手之姿贏得選舉者少之又少。上一次已經是17年前的嘉義市。

監察院長張博雅過去曾經擔任過嘉義市長、衛生署長、內政部長兼台灣省主席等職務，在卸任內政部長兼台灣省主席之前，她都保持無黨籍身分，並在擔任內政部長前，將市長的棒子交給當時的副市長陳麗貞接掌，而陳麗貞也不辱使命，在2001年市長選舉中勝出。

陳麗貞在市長任內加入民進黨，而張博雅則擔任「無盟」主席，由於兩人原先都是無黨籍，如今都有各自的政黨，再加上張博雅仍是嘉義市政壇「許家班」的精神領袖，因此兩人的互動，也常被市民拿來當成茶餘飯後的話題。

不過，2005年，因張博雅表態力挺國民黨推出的黃敏惠，加上當時高捷弊案影響，陳麗貞最後敗選，也讓在野24年的國民黨，終於攻克嘉義市長寶座。

侯友宜能否再突破魔咒？

新北市副市長侯友宜辭官參選，最後一次參加市政會議時，開玩笑的問市長朱立倫(右)「為何要准辭？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

除了侯友宜，以卸任副手之姿參選的，還有前台北市副市長、泌尿科醫師邱文祥，他日前宣布，要以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，他也自認可比「同學」台北市長柯文哲做得更好。另外，新竹縣副縣長楊文科，也表態投入年底竹縣選戰，可望和林為洲和陳見賢呈三強鼎立態勢。

分析過往副手參選敗多勝少的原因，除了選民可能對副市長較無印象，或是沒有新鮮感，加上許多副縣市長是文官或學者出身，少了候選人的柔軟身段、或缺乏政治敏銳度；即使原就是政治人物，很多也退居二線，又或是在地方上較欠缺政治實力，以及沒有自主性，淪為首長代言人、某某子弟兵等。侯友宜能否打破副手魔咒，發揮母雞帶小雞的功能，值得觀察。