鄭朝方選竹縣長遭反彈 鄭引金剛經「應無所往」

2018-04-07 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



民進黨確定將徵召民進黨客家事務部主任鄭朝方參選新竹縣長，他是前新竹縣長鄭永金之子，也代表將傳承父衣缽出征，傳出黨中央未徵詢基層意見，不滿「都是鄭家在選」，將北上「溝通」。對此，鄭朝方說，他內心沒有恩怨，所以心無罣礙，跟新竹縣的年輕人一樣，都期待新政治、新作為，新竹縣要改變，應該要翻到新的一頁了。

民進黨籍前縣長林光華說，先前因以為中央會徵召行政院發言人徐國勇競選，不少人因此而未登記，加上鄭家先前選過多次均未當選，地方出現反對聲浪。

林光華說，由於地方黨部先前已有共識，認為中央將徵召徐國勇競選下屆新竹縣長，包含公平會副主委彭紹瑾在內，都未登記但有意角逐之列。

林光華強調，沒想到，中央卻徵召鄭朝方，也沒有先徵詢地方黨部意見，民進黨選舉對策委員會也未曾問過他，導致反彈。不少民進黨忠實黨員、地方宗親反對鄭家人再參選。他希望，中央能以開放民調，請重視地方意見。

「不會因為政權輪替而中斷，我們的目標是要改變新竹縣的政治。」鄭朝方說，他內心沒有恩怨，所以心無罣礙，跟新竹縣的年輕人一樣，都期待新政治、新作為，新竹縣要改變，應該要翻到新的一頁了。

鄭朝方則將反彈聲浪作為「前進的動力」。鄭朝方引用金剛經的「應無所往」說明他的心境，因為內心沒有恩怨，因此心無罣礙。

他也坦言，他與父親鄭永金之間也有代溝，他說「這是世代的對壘」，前3任縣長都是他請益對象，好的政策會延續下去，不過他也認為應給年輕人機會。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地說，確實有反對聲浪，但是少數，不能為反對「鄭家」而反對。

吳傳地表示，鄭朝方形象清新，父親是新竹縣長鄭永金，中央此次徵召主要為提出「有勝選」的人，最有可能贏過國民黨的人選，部分反對者主要為因「反對鄭家而反對」。

吳傳地說，這次新竹縣長將主打「世代交替」，鄭朝方跟新竹市長林智堅同為「政治新生代」，選民應有感新竹市的感變，期能以林智堅一起帶動拉抬鄭朝方的氣勢。