綠營備戰新北 侯友宜：歡迎各界人才

2018-04-07 21:07 中央社 新北7日電



面對綠營備戰，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，歡迎各界人才。 中央社 分享 facebook

有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡今天說，與身兼民進黨主席的總統蔡英文會面後，總統告知新北市長提名有新的考量。面對綠營備戰，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，歡迎各界人才。

侯友宜辦公室今天晚上表示，先前民進黨等著國民黨出牌，現在國民黨等著看民進黨出牌。不論綠營人選為何，瞭解市政，讓民眾能安居樂業，永遠是第一要務。侯友宜歡迎各界人才為新北努力，讓新北更進步。

國民黨發言人李明賢今天表示，國民黨預計下週完成新北市長提名，至於民進黨新北如何整合，國民黨靜觀其變，絕無輕敵空間。

李明賢表示，國民黨中央預定11日中常會完成桃園與新北提名，一切依照既定提名時程與佈局進行；至於民進黨新北如何整合，國民黨靜觀其變，也絕無輕敵空間，一切等到綠營人選底定再說。

民進黨在2018新北市長選舉一役，始終等待國民黨提名人選出爐。前行政院長蘇貞昌、游錫(方方土)一直是被提到的人，立委吳秉叡、羅致政也都表態爭取提名。

新北市是全國具指標性的龍頭選區，媒體記者昨天訪問侯友宜時詢問他，對於民進黨若徵召蘇貞昌參選新北市長的看法，侯友宜說：「歡迎任何人關心新北市市政，也祝福他們，希望一起為新北市政努力。」

立委吳秉叡下午在臉書貼出訊息表示，下午與黨主席會面，蔡英文感謝他這一年多來的努力，但也告知黨對於此次新北市長的提名會有新的考量，對於黨做出這樣的決定，他充分諒解，也完全支持。更會全力輔選未來的徵召人選。