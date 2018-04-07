吳秉叡退選新北市長 蘇巧慧：相當欽佩

2018-04-07 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



吳秉叡宣布退出新北市長選舉，對此立委蘇巧慧（圖）表示，吳秉叡這一年來努力勤走基層，跑遍新北，也負責任的提出對新北市的願景，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡英文總統今天在官邸約見表態參選的立委吳秉叡，會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉。

對此立委蘇巧慧表示，吳秉叡這一年來努力勤走基層，跑遍新北，也負責任的提出對新北市的願景，表現有目共睹，吳秉叡對新北市的感情與理想，令她相當欽佩。

至於黨中央有意徵召蘇貞昌選新北，對此蘇巧慧也重申三點，新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。