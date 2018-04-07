羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北
備戰年底縣市長選舉，國民黨確定新北市由侯友宜出線後，民進黨也正式啟動徵召機制。民進黨主席蔡英文今天在總統官邸親自約見有意參選的立委吳秉叡、羅致政及最近基層議員推薦的前閣揆游錫堃。羅致政稍早受訪時爆料，指今天其實是蔡英文第二次針對新北市長選舉約見游錫堃，據他所知，今年1月23日蔡曾約見游，游當時表明沒有意願參選，因此游團隊的方向也以游不參選為主，黨中央也有相關布局，如今過了兩個多月，民進黨到了該做決定的時候。
羅致政表示，由於國民黨新北市長候選人已經確定是侯友宜，民進黨今天正式約詢相關人選，包括黨中央秘書長洪耀福及選舉對策委員會召集人林錫耀都在場，算是徵召機制正式啟動，這場會面並非外界解讀的「勸退」，他也沒有聽到蔡英文說要勸退誰，只是與大家聊一聊，順便聽聽基層的聲音。他強調，他還是支持游錫堃參選，但他尊重黨中央的決定，民進黨在新北市非贏不可，但程序上還是要經過選對會及中執會確認才會完成提名，今天只是就大方向交換意見。
至於最近新北市議員盼黨中央趕快決定徵召人選，否則群龍無首。對此羅致政說，蔡英文很關心議員提出的訴求，也希望接下來能安排大家見面交換意見，今天會面沒有談到民調，但有討論侯友宜，大家也說明對侯友宜的了解及接下來備戰必須注意的事項。
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