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羅致政爆料 今天是蔡英文第二次約見游錫堃談新北

2018-04-07 18:40聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨主席蔡英文今天在總統官邸親自約見有意參選的立委羅致政等人，羅致政會後說明會...
民進黨主席蔡英文今天在總統官邸親自約見有意參選的立委羅致政等人，羅致政會後說明會面情況。記者余承翰／攝影
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備戰年底縣市長選舉，國民黨確定新北市由侯友宜出線後，民進黨也正式啟動徵召機制。民進黨主席蔡英文今天在總統官邸親自約見有意參選的立委吳秉叡、羅致政及最近基層議員推薦的前閣揆游錫堃。羅致政稍早受訪時爆料，指今天其實是蔡英文第二次針對新北市長選舉約見游錫堃，據他所知，今年1月23日蔡曾約見游，游當時表明沒有意願參選，因此游團隊的方向也以游不參選為主，黨中央也有相關布局，如今過了兩個多月，民進黨到了該做決定的時候。

羅致政表示，由於國民黨新北市長候選人已經確定是侯友宜，民進黨今天正式約詢相關人選，包括黨中央秘書長洪耀福及選舉對策委員會召集人林錫耀都在場，算是徵召機制正式啟動，這場會面並非外界解讀的「勸退」，他也沒有聽到蔡英文說要勸退誰，只是與大家聊一聊，順便聽聽基層的聲音。他強調，他還是支持游錫堃參選，但他尊重黨中央的決定，民進黨在新北市非贏不可，但程序上還是要經過選對會及中執會確認才會完成提名，今天只是就大方向交換意見。

至於最近新北市議員盼黨中央趕快決定徵召人選，否則群龍無首。對此羅致政說，蔡英文很關心議員提出的訴求，也希望接下來能安排大家見面交換意見，今天會面沒有談到民調，但有討論侯友宜，大家也說明對侯友宜的了解及接下來備戰必須注意的事項。

民進黨侯友宜
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