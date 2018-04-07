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是否選台北市長？ 陳菊：民進黨不會讓大家失望

2018-04-07 18:33聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

高雄市長陳菊今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑站台，被問到是否有意參選台北市長時，她表示黨內已有人表達強烈參選意願，會以台北市民最大利益做整體的思考，不會讓大家失望。

高雄市長陳菊（左一）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左二...
高雄市長陳菊（左一）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左二）站台。記者余承翰/攝影
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高雄市長陳菊（右）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左）站...
高雄市長陳菊（右）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左）站台。記者余承翰/攝影
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高雄市長陳菊今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（右）站台。記...
高雄市長陳菊今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（右）站台。記者余承翰/攝影
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高雄市長陳菊今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑站台。記者余承...
高雄市長陳菊今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑站台。記者余承翰/攝影
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高雄市長陳菊（右）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左）站...
高雄市長陳菊（右）今天下午來台北，為選情告急的民進黨市議員擬參選人梁文傑（左）站台。記者余承翰/攝影
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民進黨陳菊梁文傑
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