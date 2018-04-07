北市長選戰 柯文哲籲參選人公開選舉帳戶

2018-04-07 18:45 中央社 台北7日電



台北市長柯文哲今天說，最近媒體又在炒作2014年他競選市長時的選舉帳戶，他呼籲角逐年底市長選舉的所有參選人比照辦理，都公開自己的選舉帳戶。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天說，最近媒體又在炒作2014年他競選市長時的選舉帳戶，他呼籲角逐年底市長選舉的所有參選人比照辦理，都公開自己的選舉帳戶。

柯文哲下午出席台灣矽谷創業家協會主辦的「2018XFail失敗者年會」，並發表30分鐘演講。

一開場，柯文哲就表示，這場演講他連PowerPoint都是自己做的，並開玩笑說：「現在我開始上課。」

他指出，2013年到去年，由網路票選的年度代表字，分別是假、黑、換、苦、茫，於是在2014年，他以「白色力量，改變成真」為口號，當選台北市長。

柯文哲說，到了2015年，人民期待政黨輪替，就選出年度代表字「換」。「不過換完以後就開始過苦日子了，現在變成很茫然，因為已經3次政黨輪替了，也不知道該怎麼辦。」

他表示，蘋果公司已故共同創辦人賈伯斯在史丹福大學畢業典禮演講時曾說，要stay foolish，stayhungry，求知若渴，對事情保持好奇心態。不過後來人家說，目前台灣的狀況是，「在上位的stay foolish，在下位的stay hungry」。

柯文哲說，他的團隊在選舉期間不斷丟出新的想法，包括不插競選旗幟、不買廣告、不買新聞、不買媒體老闆，「更重要的，我們不買名嘴。你們繼續罵吧！我還是無辜的」。

他指出，由於當時爆發MG149案，他決定乾脆把財產、收入、帳戶全部公開。最近媒體又在炒作他競選時的選舉帳戶，「我在這裡鄭重呼籲，2018年有膽的，我們選舉全部公開選舉帳戶」。

柯文哲說，現在每個人都在評論他當時的選舉帳戶，「那比照啊，要選的大家都來公布，看你們怎麼選」？

他表示，去年世大運結束後，所有媒體和政論節目每天都開始攻擊他。他晚上回家，拿出選台器，從49台看到56台，看到一半，「連我都開始懷疑我是共產黨，而且還是大陸派來台灣潛伏的」。

柯文哲指出，對他來說，要對抗整個世界不斷變遷，重要的是堅持自己相信的事物，「不管外面怎麼打，那個核心價值不會動搖」。