綠營新北市長人選？侯辦：讓人民安居樂業較重要

2018-04-07 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook 國民黨新北市長敲定由前副市長侯友宜參選，民進黨今天忽然有大動作，黨主席蔡英文邀請有意參選的吳秉叡、羅致政等人面談，下午4點半吳秉叡率先在臉書上宣布放棄參選新北市長，但強調「放下不是放棄，我會繼續加油」。

侯友宜辦公室表示，先前民進黨等著國民黨出牌，現在國民黨等著看民進黨出牌。不論綠營人選是誰，了解市政、讓民眾安居樂業永遠是第一要務，也歡迎各界人才為新北努力，讓新北更進步。