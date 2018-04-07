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與蔡英文見面後 吳秉叡退出新北市長

2018-04-07 16:57聯合報 記者丘采薇╱即時報導

國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡...
國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡英文總統今天在官邸約見表態參選的立委吳秉叡（右），會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉。聯合報系資料照
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國民黨新北市長確定由侯友宜出線參選之後，民進黨也加快徵召腳步，兼任民進黨主席的蔡英文總統今天在官邸約見表態參選的立委吳秉叡，會後吳秉叡宣布退出新北市長選舉，他也透露，蔡英文感謝他這一年多來的努力，也告知黨對於此次新北市長的提名會有新的考量，他充分諒解，也完全支持，他未來將全力支持黨中央徵召的人選。

吳秉叡說，他決定參選新北市長，是因為對新北市有很深的感情，他來自台東，因緣際會之下，有幸在當年的台北縣府服務，見證這個城市脫胎換骨的過程，但這十幾年，這座城市從朝氣蓬勃到暮氣沈沈，當別的城市以加倍的速度在進步，唯有新北市在原地踏步，這是他不能接受的，也是他想改變的，「新北，必須重開機。」

吳秉叡也表示，這一年多來，他走遍新北市，爭取市民的認同，得到許多人的鼓勵，他非常感謝。在過程中，他或有失言，或有思慮不周之處，他都會深切檢討，反省改進，畢竟，勉勵與批評都是成長的養分，未來，基於對新北市的深厚感情，他將會繼續努力，繼續為這座城市打拼，為新北市民服務。

吳秉叡也說，他始終認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是民進黨的責任，對於民進黨未來所徵召的人選，他會全力支持，更會全力輔選，「經過這次徵召程序後，深感個人仍有許多不足之處，將會自我要求繼續磨練。最後，再次感謝大家的支持與鼓勵，放下不是放棄，我會繼續加油，秉叡深深鞠躬，謝謝大家。」

吳秉叡民進黨
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