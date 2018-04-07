蔡英文選在出訪非洲前 勸退吳秉叡

2018-04-07 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長候選人難產，民進黨主席蔡英文出手協調，今天約談曾表達參選意願的立委吳秉叡、羅致政及正國會力拱的前閣揆游錫堃。

據悉，蔡英文將於17日出訪非洲前協調敲定新北市長人選，並希望有進度，由於國民黨已經確定由侯友宜出線，民進黨也希望加快腳步，不希望國民黨已經喊出團結，民進黨卻持續群龍無首。