吳秉叡 宣布放棄爭取新北市長提名

欲爭取新北市長民進黨提名的立委吳秉叡今表示將放棄爭取提名。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

欲爭取新北市長民進黨提名的立委吳秉叡今於臉書貼文，表示將放棄爭取提名。

一、此次，我決定參選新北市長，是因為對新北市有很深的感情，我來自台東，因緣際會，有幸在當年的台北縣府服務，見證這個城市脫胎換骨的過程，但這十幾年，這座城市從朝氣蓬勃到暮氣沈沈，當別的城市以加倍的速度在進步，唯有新北市在原地踏步，這是我不能接受的，也是我想改變的，新北，必須重開機。

二、這一年多來，我走遍新北市，爭取市民的認同，得到許多人的鼓勵，我非常感謝。在過程中，我或有失言，或有思慮不周之處，我都會深切檢討，反省改進，畢竟，勉勵與批評都是成長的養分，未來，基於對新北市的深厚感情，我將會繼續努力，繼續為這座城市打拼，為新北市民服務。

三、我始終認為，年底的縣市長選舉，新北市是重中之重，贏回新北，改變新北停滯不前的現狀，這是民進黨的責任，對於民進黨未來所徵召的人選，我會全力支持，更會全力輔選。經過這次徵召程序後，深感個人仍有許多不足之處，將會自我要求繼續磨練。

最後，再次感謝大家的支持與鼓勵，放下不是放棄，我會繼續加油，秉叡深深鞠躬，謝謝大家。」