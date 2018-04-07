新北市長選舉點將 呂秀蓮：沒那麼簡單

2018-04-07 17:19 中央社 台北7日電



前副總統呂秀蓮（圖）今天表示，新北市長選舉，民進黨應該會從蘇貞昌或游錫堃中協調一人參選，但相較於台北市，新北市會更困難，因為「兩個院長代表兩個派系，沒那麼簡單」。聯合報系資料照 分享 facebook

前副總統呂秀蓮今天表示，新北市長選舉，民進黨應該會從蘇貞昌或游錫堃中協調一人參選，但相較於台北市，新北市會更困難，因為「兩個院長代表兩個派系，沒那麼簡單」。

表態參選台北市長的呂秀蓮今天下午參觀台北地下街，呂秀蓮會前受訪作上述表示。

中國國民黨將推派新北市前副市長侯友宜出戰新北市長選舉，民主進步黨預計在4月中下旬決定人選，目前浮出檯面的有前行政院長蘇貞昌和前行政院長游錫堃兩個人選，總統蔡英文今天並在官邸約見游錫堃。

呂秀蓮受訪表示，應該會從兩位前院長中協調一位出來，但她認為相較於台北市，新北市會更困難，因為「兩個院長代表兩個派系，沒那麼簡單」。

呂秀蓮說，從這次縣市長選舉布局過程中，可以看出民進黨到2020年內部會起很多變化，很多派系會重新組合，蔡總統要小心因應，新北市為何人選還沒產生，因為兩個派系後面還有些問題，加上今天喜樂島聯盟成立，這都是給蔡總統嚴厲的挑戰；台北市她個人覺得很單純，她只要能感動大家就好。

呂秀蓮並表示，台北要變成國際大都會很多地方要改進，她特別注意台北市公共廁所應該要現代化、藝術化，另外像台北車站，應該要讓觀光客很快可以看到全台灣各地特色和特產。