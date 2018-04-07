親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
潛艦國造美助威
美麗深澳的明天
中興新村求轉型
清明連假塞車苦
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
合陽天擎

侯友宜提名效應？ 藍台南市提名整合機制下周出爐

2018-04-07 15:12聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出，激勵被點名也...
國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出，激勵被點名也可能由泛朱系人馬出線的台南市長提名整合作業。記者胡經周／攝影
分享

國民黨新北市長初選昨天確定由現任市長朱立倫屬意的前副市長侯友宜勝出，激勵被點名也可能由泛朱系人馬出線的台南市長提名整合作業。台南市黨部主委謝龍介表示，年底台南市長泛藍提名整合機制，這兩天就會確定。

謝龍介表示，今、明兩天會與有意爭取泛藍支持參選台南市長人選，包含爭取黨提名的黨籍前立委高思博、台南大學前校長黃秀霜，以及黨希望能協調整合的無黨籍前台南市警局長陳子敬會商，協商出一個大家或許雖不滿意，但都可接受的整合機制。

謝龍介說，不論整合機制採一階段或二階段民調，團結泛藍爭取勝選是最大原則。

不過陳子敬接受本報訪問時直言，希望年底台南市長泛藍整合提名，能以協商方式就好，若要辦民調，也應採兩階段（先國民黨內比拚，勝出者再與陳民調），但認為現在要做民調「時間已經不太夠」。

陳子敬無奈的說，「國民黨也是莫名其妙」，要談泛藍整合，至少找個「大人」出來談，現在地方一直和，什麼時後才有結果。

國民黨組發會主委李哲華表示，就是因提名時間緊迫，黨中央才由原本同意兩階段整合，改傾向「一階段、全對比」式民調整合。李哲華說，協商也要有機制才能公平決定人選，機制則仍授權謝龍介主持協調。

除台南市外，李哲華說，已公告的嘉義縣長初選將後天開始領表、登記，若無人登記，可望4月中旬徵召有意願參選的前縣黨部主委、前立委吳育仁參選。

至於屏東縣長提名，後天也將公告初選。黨務人士坦言，國民黨屏東縣長選情艱困，黨中央目前鎖定客委會前副主委李朝明，若最後也無人登記初選，就會直接徵召李朝明，一樣目標四月中旬完成提名。

至於金門縣長提名，李哲華說，暫訂4月16日或17日再辦一次協調會決定提名機制。

因原規畫5月初才要啟動提名機制過晚引發爭議的新竹縣長提名，李哲華表示，既然民進黨4月1日就會確定人選，黨提名機制也會提前在4月中旬啟動。

至於初選中的台北市長人選，因民調作業延後，5月2日才會確定人選。

李哲華國民黨
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

吳秉叡 宣布放棄爭取新北市長提名

2018-04-07 16:37

訪蘇貞昌是否勸進 陳菊：見面瞭解

2018-04-07 15:53

下周一遷戶籍 韓國瑜確定選高市長

2018-04-07 13:30

藍軍南市提名整合機制 下周出爐

2018-04-07 13:30

影／余天帶女拜票 筱萍:爸爸是我的大公雞

2018-04-07 13:30

新北市長人選綠營怎麼喬？余天：總統出面才可能底定

2018-04-07 12:14

柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠

2018-04-07 11:36

被問新北市長選舉 游錫堃微笑不回應

2018-04-07 11:32

「大公雞」出馬挺余筱萍 余天：女兒不靠我要靠誰？

2018-04-07 11:23

9日宣布參選高雄市長 韓國瑜：春天正從高雄出發

2018-04-07 10:58

下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04

葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年

2018-04-07 09:33

把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」

2018-04-07 09:20

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

戰新北幾成定局 「蘇貞昌如藥引 帶動全黨」

2018-04-06 23:46

民調出線／藍團結大戲 少了侯友宜

2018-04-06 23:34

新聞眼／弭平內傷、轉守為攻 侯友宜的第一堂課

2018-04-06 23:26

專訪／「我不做母雞，我的名字叫友宜」

2018-04-06 23:19

藍綠激戰／新北關鍵一役 牽動2020大選

2018-04-06 23:17

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

侯友宜勝出 洪孟楷：第一位完整歷練副手人選

2018-04-06 17:06

若當選市長 黃偉哲：東京設行銷台南辦公室

2018-04-06 14:18

侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13

國民黨將提名侯友宜選新北 民進黨：盼君子之爭

2018-04-06 14:06

影／傳黨中央力勸蘇選新北 吳秉叡：尊重

2018-04-06 13:34

影／國民黨新北市長初選 侯友宜勝出

2018-04-06 13:13

參選新北市？吳秉叡：會尊重黨部考量

2018-04-06 13:08

冷眼集 ／輸不得！老將再戰恐難免

2018-04-06 13:07

蘇系立委：若陳菊勸進 蘇貞昌會考慮選新北

2018-04-06 13:06

觀察站／黨內仍有雜音 侯應說清楚

2018-04-06 13:05

藍新北市初選 侯友宜勝出

2018-04-06 13:04

贏了初選 侯友宜：為韓國瑜加油

2018-04-06 12:40

侯友宜：從新北市重新打造讓民眾信賴的國民黨

2018-04-06 12:39

再展現風度 周錫瑋：協助需要助力的候選人

2018-04-06 12:37

侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31
看更多

熱門文章

獨／美商售助我潛艦國造 取得魚雷、飛彈等紅區裝備

2018-04-07 12:02

許景河：侯友宜逼鄭南榕自殺 應受最嚴厲譴責

2018-04-07 11:20

國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33

蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04

與習近平打對台？ 蔡總統下周將出海校閱海空軍

2018-04-07 00:20

孫大千讚周錫瑋有風度的輸 盼北市參選人以他為典範

2018-04-06 17:16

馬英九和陳水扁的潮T差異 徐巧芯：前者為人、後者為己

2018-04-07 09:52

綠盼新北派天王戰侯友宜 陳菊9日親勸進蘇貞昌

2018-04-06 17:40

凍省更徹底！台灣省政府年底剩10人 明年不編預算了

2018-04-07 01:38

不滿侯友宜救援說 鄭南榕遺孀葉菊蘭：對家屬二度傷害

2018-04-07 13:06

電廠回來了…深澳的明天 只能與汙染共存？

2018-04-06 23:54

評估「首都減壓」 賴清德挺新設機關落腳中興新村

2018-04-06 23:55

嘆取消18％遭林濁水酸沒志氣 蔡丁貴：你才要骨氣點

2018-04-07 15:54

七成青年願為台而戰？ 孫大千：假議題

2018-04-07 10:14

葉毓蘭建議周錫瑋選立委 批國民黨讓人才含怨退隱8年

2018-04-07 09:33

批民進黨一黨獨大 許忠信評估選台南市長

2018-04-06 20:17

美方助台製潛艦 專家：川普重新檢視台灣安全起手式

2018-04-07 12:10

把柯P打斷手腳再支持他 孫大千批民進黨「腦袋有洞」

2018-04-07 09:20

鄭南榕29周年追思 蔡英文致詞遭抗議民眾打斷

2018-04-07 11:19

國際台北「拒馬展」落幕？ 再換警察肉身擋陳抗？

2018-04-07 08:00

鄭南榕追思會民眾闖入抗議 家屬罵：總統維安在做什麼

2018-04-07 15:27

柯文哲：侯友宜不是跨藍綠 而是沒藍綠

2018-04-07 11:36

新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

2018-04-06 23:54

潛艦國造商售案 學者：讓美國人賺錢 川普都會鼓勵

2018-04-07 12:02

2002就喊一邊一國 陳致中：扁絕對是中國戰犯頭號名單

2018-04-06 21:21

【即時短評】美商售助台製潛艦 美中台關係恐政治波動

2018-04-07 12:14

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

2018-04-07 10:00

「反對甘有效？」 煙囪再起…深澳人跟煤電拔河

2018-04-07 00:03

下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04

蔣渭水後代：黃煌雄為蔣渭水立傳 不容抹煞

2018-04-06 17:12

叩關WHA頻被打壓 陳時中：全台忿忿不平 沒邀也會去

2018-04-07 09:21

扁又以錄影方式現身 中監：已蒐集資料進行了解

2018-04-07 15:14

潛艦戰鬥指數將提升 朝野立委上周密訪海昌計畫

2018-04-07 12:06

柯P想解決立院周邊拒馬 警政署：若理性沒必要架設

2018-04-06 19:22

北市府拆立院部分拒馬 時代力量呼籲政院拒馬也拆除

2018-04-06 19:29

阿扁潮T藏密碼？游梓翔解讀：查禁一邊一國、法辦阿扁

2018-04-07 09:18

行政院拒馬拆不拆？徐國勇：由警政署專業處理

2018-04-06 18:49

「大公雞」出馬挺余筱萍 余天：女兒不靠我要靠誰？

2018-04-07 11:23

盼電廠帶來就業 「少年免一世人討海」

2018-04-07 00:25

喜樂島聯盟7日在高雄成立 李、扁是否同場受注目

2018-04-06 21:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top