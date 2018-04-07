下周一遷戶籍 韓國瑜確定選高市長

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（前左三）後天宣布參選高雄市長。圖/聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜9日將遷戶籍到高雄市林園區，上午10點半開記者會宣布參選，他今天慎重的發電子邀請函邀請高雄市議會國民黨團和支持者參加記者會，開頭提到「四月春暖花開 春天正從高雄出發」，請大家為他祝福一起為高雄打拚。