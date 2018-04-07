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「大公雞」出馬挺余筱萍 余天：女兒不靠我要靠誰？

2018-04-07 11:23聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

民進黨台北市議員選戰後天就要初選，競爭激烈的中正萬華區，新人老將7搶4席，且因沒有「母雞」帶領，只能各找大咖。上午新人余筱萍就在自己的「大公雞」父親新北市黨部主委余天陪伴下，至台北市第一果菜批發市場掃街。余天表示，全台的人要選舉都找他，「女兒不靠我要靠誰呢？黨中央也不可能全力支持她。」

除了余筱萍，新人吳沛憶今上午也和余筱萍一腳前、一角後的抵達果菜市場掃街，下午還找來民進黨嘉義縣參選人翁章梁陪同；現任議員劉耀仁今日則邀請立委莊瑞雄、市議員黃向羣拉抬聲勢。

余天今天穿上余筱萍服務團隊的背心現身，他表示，當然擔心女兒的選情，「這麼競爭！」表示女兒又是一個人在跑，擔任主委也沒薪水，「也是靠她耶！」

觀察這屆市議員選舉，許多新人都亮出誰誰誰的兒子、女兒的招牌。

面對女兒靠爸的質疑，余天表示，哪一個小孩不靠爸，難道要靠外面來幫忙她嗎？「我都去幫全台的人選舉，錄音找我、選舉站台也都找我，女兒要選，我不幫她要怎樣？」

余筱萍也說，「靠爸沒有關係，大家都找我爸去幫忙，為什麼我不能找我爸幫忙？」在北市沒有母雞帶領的情況下，「我有一個大公雞」。

至於最後關鍵是否全家動員？余天父女連連否認，余天說，「初選就動用這麼多人，正式選舉怎麼辦？沒人可用了！」

新北市黨部主委余天（右）今上午陪同女兒余筱萍（左）至萬華區果菜市場拜票。記者魏莨...
新北市黨部主委余天（右）今上午陪同女兒余筱萍（左）至萬華區果菜市場拜票。記者魏莨伊／攝影
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新北市黨部主委余天（右）今上午陪同女兒余筱萍（左）至萬華區果菜市場拜票。記者魏莨...
新北市黨部主委余天（右）今上午陪同女兒余筱萍（左）至萬華區果菜市場拜票。記者魏莨伊／攝影
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選舉余筱萍
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