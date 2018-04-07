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下周一遷戶籍 韓國瑜確定爭取參選高雄市長

2018-04-07 10:04聯合報 記者周志豪╱即時報導

韓國瑜。聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
韓國瑜。聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
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國民黨高雄市黨部主委韓國瑜歷經1個月考慮，今正式發出採訪通知宣布，9日下周一上午8時15分將前往高雄市林園區戶政事務所，將自己目前在新北市的戶籍南遷高雄；當天上午10時30分也將在黨部舉辦記者會，宣布參選動向，爭取國民黨提名參選高市長成定局。

國民黨主席吳敦義去年8月底上任後，及屬意由黨主席競選對手的韓國瑜代表黨南征今年底的高雄市長。在與韓國瑜溝通後，於9月7日任命韓為高雄市黨部主委歷練，韓也承諾半年後宣布是否參選決定。

但表訂3月7日的表態記者會前一天，高雄市黨部發出記者會採訪通知後不久，韓國瑜又發出聲明，以「開弓沒有回頭箭，他需要更慎重的評估」為由，暫緩記者會召開，讓黨內一陣錯愕。

3月16日國民黨台北市長領表、登記最後一天截止前15分鐘，韓國瑜甚至在友人陪同下突襲前往完成領表、登記，再讓各界一陣譁然。最後在黨高層震怒下，韓國瑜雖5分鐘內迅速撤回登記，但已重創個人聲望與可能的高雄市長選情。

事後韓國瑜以「黨中央到現在還沒有給我一碗魯肉飯」為由，解釋為何「假動作登記台北市長初選」，但仍無法化解黨中央疑慮；黨中央更被質疑整個事件發展，就是黨中央對韓縱容造成，已影響高雄市長選情。責任驅使，讓韓參選高雄市長勢在必行。

韓國瑜2018高雄市長選舉
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