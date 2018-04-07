蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局

2018-04-07 02:04 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



國民黨新北市長初選確定由侯友宜出線，民進黨推出「天王級人選」的態勢也逐漸明朗，雖前閣揆蘇貞昌及游錫堃都有人勸進，但據悉，由於蘇貞昌穩居民調第一，黨中央選舉幹部已探詢蘇貞昌是否願意再出征，與蘇達成一定默契；另據了解，上周新北市蘇系與新潮流系議員餐敘，與會成員也有力挺蘇貞昌再出征共識，蘇出線幾乎已成定局。

根據民進黨內掌握的新北市長民調，仍由蘇貞昌居第一、游錫堃第二，相較於日前蘇、游都自稱沒意願參選，黨內認為，最近情況已經改變，尤其日前蘇、游參加新北市議會黨團總召交接時，兩人皆鬆口表示「尊重黨中央決定」，其實已釋出「有條件接受徵召」的訊息。

據悉，繼新北市游系議員串連呼籲黨中央提名游錫堃再戰新北之後，蘇系與新潮流系結盟的態勢也越趨明顯。上周新北市蘇系及新潮流系議員與蘇貞昌、立委吳秉叡餐敘，會中眾人討論蘇貞昌與吳秉叡戰新北的利弊，甚至也拿出相關民調資料，讓與會者明白蘇貞昌民調最高，勢必將為黨一戰，吳秉叡在會中也透露願意為了大局支持蘇貞昌再戰，蘇則正面回應他願尊重黨中央。

擔任立委的蘇貞昌之女蘇巧慧則表示，蘇貞昌對新北市長選戰，一直以來堅持三原則，包括新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。

新北市議員張瑞山表示，若蘇貞昌決定再戰新北，一定會全力支持，現在就看黨中央如何安排，但就算黨中央徵召游錫堃，大家也會支持，徵召人選確定之後，黨內勢必面臨整合過程。

黨內人士也分析，無論是蘇貞昌或游錫堃出線，整合不是問題，雖目前正國會議員及立委群起拱游，新潮流系則明顯支持蘇系，但對整個民進黨來說，新北市長人選肩負拉抬全國選情的輔選責任，最後各派系還是會團結。