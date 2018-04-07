蘇新系達成共識 蘇貞昌再戰新北幾成定局
國民黨新北市長初選確定由侯友宜出線，民進黨推出「天王級人選」的態勢也逐漸明朗，雖前閣揆蘇貞昌及游錫堃都有人勸進，但據悉，由於蘇貞昌穩居民調第一，黨中央選舉幹部已探詢蘇貞昌是否願意再出征，與蘇達成一定默契；另據了解，上周新北市蘇系與新潮流系議員餐敘，與會成員也有力挺蘇貞昌再出征共識，蘇出線幾乎已成定局。
根據民進黨內掌握的新北市長民調，仍由蘇貞昌居第一、游錫堃第二，相較於日前蘇、游都自稱沒意願參選，黨內認為，最近情況已經改變，尤其日前蘇、游參加新北市議會黨團總召交接時，兩人皆鬆口表示「尊重黨中央決定」，其實已釋出「有條件接受徵召」的訊息。
據悉，繼新北市游系議員串連呼籲黨中央提名游錫堃再戰新北之後，蘇系與新潮流系結盟的態勢也越趨明顯。上周新北市蘇系及新潮流系議員與蘇貞昌、立委吳秉叡餐敘，會中眾人討論蘇貞昌與吳秉叡戰新北的利弊，甚至也拿出相關民調資料，讓與會者明白蘇貞昌民調最高，勢必將為黨一戰，吳秉叡在會中也透露願意為了大局支持蘇貞昌再戰，蘇則正面回應他願尊重黨中央。
擔任立委的蘇貞昌之女蘇巧慧則表示，蘇貞昌對新北市長選戰，一直以來堅持三原則，包括新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。
新北市議員張瑞山表示，若蘇貞昌決定再戰新北，一定會全力支持，現在就看黨中央如何安排，但就算黨中央徵召游錫堃，大家也會支持，徵召人選確定之後，黨內勢必面臨整合過程。
黨內人士也分析，無論是蘇貞昌或游錫堃出線，整合不是問題，雖目前正國會議員及立委群起拱游，新潮流系則明顯支持蘇系，但對整個民進黨來說，新北市長人選肩負拉抬全國選情的輔選責任，最後各派系還是會團結。
對於國民黨由侯友宜出線，民進黨發言人吳思瑤表示，民進黨選舉對策委員會將按照規畫提名，期程不會因國民黨候選人出爐就改變，也盼未來能夠進行「君子之爭」。據悉，選對會下周將針對新北市長徵召事宜開會討論，兼任民進黨主席的蔡英文總統也會於十七日出訪非洲之前與各派系有意爭取提名的人選溝通。
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