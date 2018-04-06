新聞眼／弭平內傷、轉守為攻 侯友宜的第一堂課

2018-04-06 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉



侯友宜除要團結全黨力拚勝選，未來選戰格局也要提高。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

新北市前副市長侯友宜無意外贏得初選，但他恐怕不能低估新北市長一戰對年底九合一選舉的影響力，除了要團結全黨力拚最終勝選，未來打選戰的格局也要提高，兼顧全國觀瞻，帶動藍營氣勢。

昨天國民黨中央公布初選民調，侯友宜派辦公室主任代為前往中央黨部，未與初選競爭對手周錫瑋、金介壽同台見面，雖然侯辦提出說明，黨中央也強調不影響團結，但支持者想看到的「大團結戲碼」少了關鍵主角，心裡恐有不同想法，如何消弭初選疙瘩，是初選勝出的侯友宜第一堂必修課。

侯友宜昨在臉書貼文「我們先為高雄的韓國瑜加油」，展現了「外溢」格局；但侯可能忘了高雄市長還有多位黨內同志爭取提名，從贏得初選的這一刻起，侯的一言一行都要更小心。

侯友宜從二月廿八日辭去副市長投入新北市長選舉以來，憑著民調領先優勢，遇上對手要求他辯論、質疑他「不藍不綠」、「不拿國旗」等，大多冷處理，但侯未來的對手不再是黨內同志，面對質疑，侯必須轉守為攻，展現更大格局。

初選期間，侯友宜除「延續」市政外，競選團隊也多半「朱規侯隨」，但侯友宜畢竟不是朱立倫，侯應發揮自己草根、庶民特色，未來若只把自己當成朱立倫包裝，侯「非典型政治人物」的素人光環恐將消磨殆盡。

民進黨已將新北市長選舉視為選戰領頭羊，國民黨在新北更有輸不起的壓力，時勢已讓侯在贏得黨內初選後，站上藍軍先鋒角色，面對綠營傾全黨之力助選，新北市長一戰，已不是侯個人人生第一場選舉那麼簡單，藍綠在新北過招的每處機鋒，都可能牽動整體選舉氣勢。