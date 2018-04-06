戰新北幾成定局 「蘇貞昌如藥引 帶動全黨」

蘇貞昌（前左）被基層力拱回鍋選新北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨高層昨天表示，國民黨新北市長已確定由侯友宜參選，民進黨會立即起啟動徵召機制，黨中央已探詢蘇貞昌是否願意再出征，高雄市長陳菊九日也將拜訪蘇，被視為替黨中央勸進蘇參選，蘇出線幾乎已成定局。

黨內人士指出，蘇貞昌有如藥引，過去在台北縣長任內打下的基礎，一旦確定提名後，全黨都會動起來，包括非民進黨的地方勢力、社團等，而蘇也將會是民進黨年底選戰的領頭羊。

根據民進黨內新北市長民調，蘇貞昌第一、游錫堃第二，相較於日前兩人都自稱沒意願參選，黨內認為最近情況已經改變，日前兩人參加新北市議會黨團總召交接時，都鬆口表示「尊重黨中央決定」，其實已釋出「有條件接受徵召」的訊息。

另據了解，繼新北市游系議員串聯呼籲黨中央提名游錫堃再戰新北後，上周新北市蘇系及新潮流系議員也與蘇貞昌、立委吳秉叡會晤，會中眾人討論蘇貞昌與吳秉叡戰新北的利弊，甚至拿出相關民調資料，讓與會者明白蘇貞昌民調最高，勢必將為黨一戰，吳秉叡在會中也透露願意為了大局支持蘇貞昌再戰，蘇則正面回應願尊重黨中央。

吳秉叡昨天表示，目前自己還在努力中，希望能給中壯世代參選機會，但黨中央若真的認為中壯世代不一定有勝選機會、想要徵召最有可能勝選的人，他也會尊重，因為新北市確實很重要。

擔任立委的蘇貞昌之女蘇巧慧則表示，蘇貞昌對新北市長選戰，一直以來堅持三原則，包括新北市要贏、尊重黨中央決定及相信黨中央會有智慧處理。

黨內人士分析，無論是蘇貞昌或游錫堃出線，整合不是問題，雖目前國會議員及立委群起拱游，新潮流系則明顯支持蘇系，但對整個民進黨來說，新北市長人選肩負拉抬全國選情的輔選責任，最後各派系還是會團結。

民進黨發言人吳思瑤表示，民進黨選舉對策委員會將按照規畫提名，下周將針對新北市長徵召開會討論，兼任黨主席的蔡英文總統，也會於十七日出訪非洲之前，與黨內各派系有意爭取提名的人選再溝通。