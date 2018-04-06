專訪／「我不做母雞，我的名字叫友宜」

在新北市擁有高人氣的侯友宜（右），昨在黨內初選勝出，將代表國民黨參選新北市長。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

確定代表國民黨參選新北市長的侯友宜，終將面對「母雞帶小雞」和黨內「兩個太陽」。侯友宜日前接受本報專訪指出，母雞和兩個太陽都是「虛號」，他不做母雞，他的名字叫「友宜」，選舉不是誰帶誰，他對待所有人都是基於友誼，永遠心存感激。

談兩個太陽：那是虛號，選舉不是誰帶誰

外界關注侯友宜出線選新北市長，能否肩負母雞帶小雞功能，帶領議員打場漂亮的仗。

侯友宜受訪時主動表示，外界講的兩個太陽、母雞都是「虛號」，「我不做母雞，我的名字叫友宜，我對所有人都是友誼，有共同想法、為市民和台灣做事的人，都是我的朋友，集合一群人的力量為台灣做事，才是我的目的」。

但儘管接受專訪時曾說「不做母雞」，侯友宜昨天出線後，未參加黨中央記者會，第一時間選擇參加新北市議會黨國民黨團記者會，並宣布推動市長、議員、里長聯合作戰，用行動展現「母雞」作為。

至於如何看待國民黨主席吳敦義和新北市長朱立倫「兩個太陽」？侯友宜重申，他對所有人都是朋友的感情，對所有人永遠心存感激，「每一個人對我都是要感謝的對象」。

看新北對手：迎戰蘇游？想做事的都歡迎

新北市、台北市過去既競爭又合作，最近兒童捷運優惠才鬧不和，台北市長柯文哲將尋求連任，又恐有外溢效果，侯是否覺得柯「很難相處」？他說，沒有這樣想，也不把別人設定成敵人，他對事不對人，對雙北有利的事大家一起來，求同存異，可以做的先做，不能做的先放著。

侯友宜下一關，如何評價蘇貞昌、游錫堃等民進黨可能對手？侯友宜仍說「都很好，想做事的人就來、都很歡迎」，但也強調「我的威脅是我自己」，因為成功失敗是決定在自己，只有自己可以打敗自己。

當了副市長七年多，曾經遭質疑得罪很多人；未來的選舉是否有壓力？侯友宜說，台灣需要朋友不需敵人，錯的事情才是敵人，對的事情都是朋友，他永遠對事不對人，做事情理法兼顧，不會不近人情、不講義理。

侯友宜說，他投入選舉的關鍵，是看不下去台灣這藍綠對立惡鬥、內耗，他選舉「只作自己」，只看黑白、是非，不分顏色，希望能讓台灣團結在「對的事情」下。