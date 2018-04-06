新北市長選戰 侯友宜初選勝出 對決蘇貞昌？

新北市長選戰，侯友宜（右）將代表國民黨出馬，民進黨則盛傳將徵召蘇貞昌（左）。 記者杜建重／攝影、聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨昨公布新北市長初選民調，前副市長侯友宜出線，國民黨中常會最快十一日通過提名。扛下「新北保衛戰」重擔的侯友宜表示，「重新打造一個讓民眾信賴的國民黨，就從新北市做起」。

陳菊下周一拜訪蘇貞昌

新北市長選戰國民黨確定由侯友宜出戰，民進黨的人選也逐漸明朗，前閣揆蘇貞昌及游錫堃都有人勸進，但據悉，由於蘇貞昌民調領先，黨中央已探詢蘇是否願意再出征，九日高雄市長陳菊將至「超越基金會」拜訪蘇，被視為替黨中央勸進，以陳菊的身分，其意義不言可喻，蘇出線幾乎已成定局。

國民黨組發會主委李哲華昨公布民調初選結果，侯友宜領先周錫瑋及金介壽，基於和諧考量，並未公布民調數字。李哲華說，最重要是確定提名結果，「一切以團結、勝選與和諧為主」。

周錫瑋：不會脫黨參選

「輸了就是輸了」，周錫瑋展現風度表示：新北市是全國指標性龍頭選區，打贏民進黨是極大挑戰，「放下過往的一切，國民黨一定要團結」，重申不脫黨參選；金介壽也表示，祝福侯友宜能勝選，他也不會脫黨參選。

侯友宜強調，初選勝出覺得責任更重大，未來選戰非常艱辛，但一定全力打贏這場選戰，目標是當選市長、議員席次過半、里長大幅勝選；他將拜訪周錫瑋和金介壽討論未來如何合作。

新北藍綠支持者五五波

國民黨民調的計算方式，黨內互比占百分之十五、與民進黨對比占百分之八十五。據指出，三家民調公司平均的結果，侯友宜獲過半支持；與民進黨對比民調，鎖定前台北縣長蘇貞昌，侯也領先。黨內人士分析，新北市藍綠支持者五五波，中間選民仍占多數，未來選戰仍不能輕敵。

新北市長人選確定，國民黨支持者如吃定心丸，更關切六都何時完成布局。台北市人選確定五月二日公布，高雄市長已有陳宜民宣布參選，黨部主委韓國瑜預計後天宣布，不過，侯昨已在臉書表示，「接下來，我們先為高雄的韓國瑜加油」。台南市長則還未確定整合機制，有意者包括高思博、黃秀霜、陳子敬。