國民黨新北民調數字曝光 侯友宜領先周錫瑋20個百分點

2018-04-06 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



國民黨2018年新北市長黨內初選，由前新北市副市長侯友宜(中)勝出，新北市議會國民黨團表達全力支持。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 國民黨新北市長初選民調今上午公布，新北市副市長侯友宜支持度大幅領先其他對手，確定代表國民黨決戰2018大選。黨中央基於和諧考量，並未公布民調數字。不過，民調數字晚間仍曝光，綜合三間受委託民調公司結果，侯友宜的平均支持率55.596%，大幅領先對手周錫瑋（34.210%）、金介壽（10.194%）。

國民黨民調計算方式，以黨內互比占15%、與民進黨對比占85%。第一間民調公司結果，總支持率為侯友宜55.910%、周錫瑋34.519%、金介壽9.571%。第二間公司，侯總支持率為56.058%、周33.721%、金10.221%。第三間民調公司總支持率，侯54.820%、周34.390%、金10.790%。

其中，第一間民調公司的政黨對比支持率，侯友宜53.527%、周錫瑋35.572%、金介壽10.900%；黨內互比方面，侯友宜69.415%、周錫瑋28.547%、金介壽2.038%。

第二間民調公司進行的政黨對比，侯友宜53.232%、周錫瑋35.014%、金介壽11.754%；黨內互比部分，侯友宜72.070%、周錫瑋26.398%、金介壽1.532%

第三間民調公司進行的政黨對比，侯友宜52.166%、周錫瑋35.304%、金介壽12.531%；黨內互比部分，侯友宜69.864%、周錫瑋29.213%、金介壽0.924%。