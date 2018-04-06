侯友宜初選四兩撥千斤 六都保衛扛重責

2018-04-06 19:55 中央社 新北6日電



前新北市副市長侯友宜在中國國民黨市長初選民調獲勝，不過，挑戰才剛開始，除肩負守住國民黨在六都唯一市長寶座重任，也將面對藍營整合考驗。

初選前，侯友宜就被看好應能在民調中輕騎過關，尤其在尚未辭去副市長前，他早就以豐沛的市府資源在各種市政行程「跑攤」。

辭職角逐初選提名過程中，侯友宜轉趨低調，無論是市黨部或中央黨部協商民調或電視辯論會、電視政見會，甚至今天的民調結果公布記者會，都由其辦公室主任、前市府勞工局長謝政達出面代表，與其他兩個對手周錫瑋、金介壽親自出席，形成強烈對比。

侯友宜今天受訪時僅表示，謝政達在協調過程做的很好，也充分信任，感謝謝政達的幫忙。

侯友宜在初選避開辯論會，對競爭對手金介壽無論是報紙廣告或公開政見會的犀利質疑，都採冷處理策略，讓黨內初選始終無法激盪出火花。

除了319槍擊案，更多民進黨的官員也在初選末期提到時任中山警分局刑事組長的侯友宜去逮捕前自由時代雜誌創辦人鄭南榕，後來鄭南榕為爭取言論自由而自焚。

但包括侯友宜或其辦公室團隊，始終對火線話題四兩撥千斤，他的回應總是「又試圖影響國民黨黨內初選嗎？」甚至反將一軍，要官員多關心國政與能源政策。

從警界轉入新北市府7年多、投入市長選舉的侯友宜，其辦公室一度定調侯為「政治素人」，後來才改為「選舉素人」。但面臨大選的藍綠交鋒，侯友宜在六都首長保衛戰是否仍能以輕描淡寫輕騎過關，是觀察重點之一。

民進黨在新北市長選舉一役，始終等待國民黨提名人選出爐。前行政院長蘇貞昌、游錫(方方土)一直是被提到的人，面對綠營志在必得，已經成為國民黨共主的侯友宜，先要整合黨內團結，還肩負「母雞帶小雞」的責任。

侯友宜今天出席一場餐敘時，市黨部主委李乾龍也在座，侯左手邊坐著市議會議長蔣根煌，右手邊是市議員林金結與黨團重要幹部，話題都圍繞在「團結」兩字。

林金結提到，歷次台北縣（升格前的新北市）長選舉，甚至總統大選，都是分裂的國民黨造成民進黨漁翁得利，團結已經是泛藍在市長選舉的必然與必須條件。

侯友宜受訪時表示，初選勝選消息傳來後，感覺責任更重大，唯有打贏選戰才能回報市民的支持。他謝謝前台北縣長周錫瑋與前市議員金介壽初選期間的指導與意見。

周錫瑋則表示，新北市是全國最具指標性的龍頭選區，要打贏民進黨是非常大的挑戰，靜心接受初選一切結果，未來仍將繼續為國民黨努力，協助同志贏得勝利，此時此刻，國民黨一定要團結。

媒體記者問侯友宜，對於民進黨是否會徵召蘇貞昌參選的看法，侯友宜說，歡迎任何人關心新北市市政，也祝福他們，希望一起為新北市政努力。

侯友宜在藍營新北市議員提名確定後，除將與新人並肩作戰、與議員老將一起守住席次，甚至還將行有餘力跨過淡水河替台北市新人造勢，這一切從今天起才剛開始。

誠如侯友宜今天在記者會所喊出口號，「重情重義侯友宜，團結新北大勝利」，重新打造讓人民信賴的國民黨，「這一仗就從新北市做起」。