侯友宜大贏20個百分點 藍：綠提名會更謹慎

2018-04-06 14:13 中央社 台北6日電



前新北市副市長侯友宜在國民黨新北市長初選勝出，黨內分析侯友宜無論在黨內或與對手都領先15到20個百分點，民進黨提名會更謹慎。新北中間選民占多數，藍營不能掉以輕心。

中國國民黨上午在中央黨部拆封民調結果，這次參與民調的有聯合報、典通、世新3家民調公司。侯友宜的初選對手前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽到場查看結果，侯友宜則派代表出席。周錫瑋甚至沒有等到結果出爐就先行離席，並對媒體宣布：「我沒有勝出。」

國民黨人士表示，初選民調與過去所做的民調趨勢差不多，侯友宜這次在初選民調贏第二名15個百分點到20個百分點，整體支持度過半，與假想的民進黨對手、前台北縣長蘇貞昌相比，也有20個百分點左右的領先。互比式民調占15%、對比式民調占85%。

國民黨中央公布結果後，新北市議會黨團隨即召開團結記者會。黨內人士分析，地方急欲把母雞拱出來，第一時間集結在一起，尤其年底是三合一選舉，強調與議員、里長的連結，「如果是不好的產品，別人是不想搭的」。

國民黨組織發展委員會主委李哲華分析，高知名度和看好度是侯友宜的優勢，加上新北市現在由國民黨執政，反映出來的政績可以為侯友宜加分，相對的，如果施政有甚麼錯，也會對侯友宜有傷害，一體兩面，不過整體來看是往好的方向發展。

民進黨還沒公布新北市長人選，國民黨人士分析，以檯面上有意參選者來看，最有實力當屬蘇貞昌，不過蘇貞昌與民進黨主席蔡英文之間的心結難解，蘇貞昌是否願意為蔡英文一戰，需要談的還很多。

不願具名的藍營人士指出，挺游錫堃人馬8日要陪游錫堃爬山，也是看到蘇貞昌出線機率不大，醞釀鋪陳讓游錫堃出線。

李哲華說，初選結束後是新的開始，周錫瑋今天展現泱泱大度，為黨的團結，接受結果，這是泛藍支持者願意看到的狀況。相較之下，民進黨會比較辛苦，提名也會更謹慎。

李哲華指出，目前來看，侯友宜居於領先，不過新北市選民藍綠呈五五波，中間選民占仍占很大一部分，選舉瞬息萬變，對手有可能一跳下來就拉近差距，藍營在先期整好隊伍，繼續在領先的路上前行外，也不能掉以輕心。