國民黨將提名侯友宜選新北 民進黨：盼君子之爭

2018-04-06 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨發言人吳思瑤。聯合報系資料照／記者丘采薇攝影 分享 facebook 國民黨新北市長初選確定由侯友宜出線，對此民進黨發言人吳思瑤表示，民進黨選舉對策委員會將按照規畫提名，期程不會因國民黨候選人出爐就改變，也盼未來能夠進行「君子之爭」。

吳思瑤表示，國民黨人選出來後，選對會會做最好的評估，民進黨會依照自己的步驟提名，由於雙北市放在最後階段才會處理，綜合評估非常多，因此提名會依照選對會規畫進行，期程不會因為國民黨人選出爐而改變。

吳思瑤說，至於國民黨人選，民進黨不評論，希望未來是君子之爭。