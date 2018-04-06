參選新北市？吳秉叡：會尊重黨部考量

2018-04-06 13:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



年底台北市長、新北市長選戰，民進黨人選未定，民進黨看好蘇貞昌重披戰袍，回鍋參選新北市長。積極準備參選的蘇系立委吳秉叡今天表示，他還是希望民進黨給中生代參選機會，但如果黨部另有考量，他尊重黨部考量。

吳秉叡表示，讓新北更好是共同願望，如果黨部另有考量，希望找到最容易勝選的人，他也尊重，但一定要向社會大眾說明，能讓大家接受的理由，黨部差不多該決定了，時間上也差不多了。

爭取民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智說，要勸退他，只有透過黨內民主程序，也就是初選，他初選落敗，就會支持勝選者，他希望民進黨一定要在台北市自提人選。

姚文智表示，民進黨在台北市已經沒有與柯文哲合作的可能，最主要就是民進黨與柯的價值信念分歧。2014年因為有共同價值目標，合作取得選民支持，創造勝選奇蹟，最大凝聚力在於信念一致，四年後大家都有受騙感覺，因為柯的價值理念，已經悖離台灣本土價值，強要合作只有短多長空。

對於民進黨對於雙北態度拖拉，中生代民進黨立委不滿。一位立委指出，姚文智從2014年一直喊選至今，黨部卻連是否與柯文哲合作都無法抉擇，一直放話姚文智、吳秉叡選不上，黨內不幫忙還澆冷水，放話文化已經引發許多中生代立委不滿。

這位立委說，現在叫游錫堃或蘇貞昌出來選，就能選贏嗎？如果還是他們出來選，民進黨能世代交替嗎?不然讓中生代試試，也能儲備未來接班能量。