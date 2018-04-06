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分居李進良瀕崩潰 小禎：有個聲音叫我跳樓

冷眼集 ／輸不得！老將再戰恐難免

2018-04-06 13:07聯合晚報 本報記者周佑政

年底選舉藍綠都將雙北市視為重中之重，台北市在不讓國民黨重返執政的最高戰略目標下，民進黨很可能仍然繼續禮讓柯文哲，新北市成了考驗民進黨實力的關鍵戰役。新北人口全台之冠，新北選舉也牽動2020年總統大選，民進黨有輸不得的壓力，由院長級人士老驥伏櫪，為黨再戰，已是不可避免的態勢。

新北市有400萬人口，是全台最大票倉，藍綠兩黨推出實力與吸睛效果佳的強力領頭羊，除能母雞帶小雞，讓市議員選戰增溫，也能帶動其他縣市選情。再者，拿下新北市，絕非只是單一縣市的勝利，對於兩年之後的總統大選，也將有關鍵的影響。

這次新北選舉，民進黨一方面浮現世代交替的聲浪，中生代如民進黨立委吳秉叡積極經營，也獲得蘇貞昌的力挺，及黨內許多立委支持。但過去一段時間，吳的民調始終落後侯友宜，且有一段不小差距，在這樣的情況下，綠營黨內與基層浮現焦慮感，蘇貞昌與游錫堃頻頻被點名應替黨再披戰袍。

雙北市長選舉有一定程度的連動關係，北市方面，民進黨基層對柯文哲的反彈聲浪大，但不能否認，民進黨操盤者的態度，仍傾向避免自推人選與柯文哲競爭，讓國民黨漁翁得利。若以此角度來看，北市選戰的勝負，民進黨的壓力稍小。但新北的勝負，民進黨須負全責，因此勢必要推出最強人選。

前副總統呂秀蓮批評，民進黨瀰漫失敗主義。民進黨秘書長洪耀福反擊，民進黨是務實主義，而非務虛主義，就是因貫徹務實主義，民進黨才能重回執政。洪這番話，正是目前民進黨對選戰的態度，能在選戰獲勝才是重點。侯友宜將代表國民黨出征，民進黨要推出誰，才能一較長短，答案已呼之欲出。

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