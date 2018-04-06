蘇系立委：若陳菊勸進 蘇貞昌會考慮選新北

2018-04-06 13:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



新北市長選戰，國民黨由新北市前副市長侯友宜出征，民進黨人選仍未定，傳出高雄市長陳菊將勸進行政院前院長蘇貞昌參選，蘇系立委表示，蘇貞昌仍支持吳秉叡繼續拚，但如果真的由陳菊出面，蘇貞昌應會審慎考慮，也會尊重黨部最後的決定。

民進黨部分人士積極運作，希望蘇貞昌、游錫堃兩位前任行政院長出馬。民進黨人士表示，游錫堃上次選舉時，與朱立倫差距不大，近兩年來較少露臉，若由游出馬，是否能獲得上次的高支持度，必須打上問號。蘇貞昌在新北保溫有成，不論是黨內氛圍，或基層支持者的反應，大多支持由蘇貞昌再披戰袍，蘇出線機率最高。

民進黨副秘書長徐佳青表示，新北市與台北市選舉有一定連動關係，民進黨預計月底決定人選，不會被國民黨腳步影響。民進黨幹部分析，外界認為侯友宜強，主因是新北市長朱立倫整個市府團隊都投入，替侯友宜選舉。民進黨目前還沒人選，很難比較，一旦有人選，黨的資源投入，勝負會很接近。

蘇系立委吳秉叡仍在衝刺，希望拉抬民調。但民進黨人士觀察，今年3月之前，被問到蘇貞昌參選，吳秉叡多未正面回應。這樣的情況在3月過後悄悄轉變，吳接受廣播訪問時回答，韓信投奔劉邦，劉邦也要登壇拜將。吳最近說，若黨另有考量，應徵召實力最堅強、最有可能勝選的人，態度已有轉變。

據了解，今年2月蔡英文總統邀蘇系立委餐敘，談到新北市長選情，吳當場向蔡表達，不論民進黨最後是由他參選，或另有人選他都會支持。希望在4月底前確定，如果黨內最後選擇不是他，也要給他一點緩衝期，畢竟他也衝刺了很長一段時間，希望能有足夠時間，平復支持者的情緒。