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分居李進良瀕崩潰 小禎：有個聲音叫我跳樓

觀察站／黨內仍有雜音 侯應說清楚

2018-04-06 13:05聯合晚報 本報記者祁容玉

選舉素人侯友宜，以高人氣與民調差距勝出，一波多折的國民黨新北市長初選看似落幕，過程中競爭對手周錫瑋頻打侯怯戰，金介壽使出未爆彈攻勢，雖未殺到見骨，但國民黨內部雜音仍在，如何彌平初選疙瘩跟傷痕？是侯友宜第一堂必修課。

侯友宜警界出身，在七年多新北市副市長任內，監督公共安全、也關懷社福弱勢，雷厲風行又鐵漢柔情的形象鮮明，也獲高人氣，被國民黨某些人士視為新北市最強戰將。

侯友宜在陳水扁的319槍擊疑案中，以結案取代破案，讓整起案情充滿疑竇，卻毫無真相，隨後侯友宜受到陳水扁拔擢，三級跳成為全台最年輕警政署長的經歷，還特別為了侯友宜修法，這都成為國民黨內部對他最大的質疑。

侯友宜民調領先，加上初選期間，不論對手如何以市民有知的權利為由，想逼他上辯論台，又或者頻以319槍擊案真相、警政署長任內未爆彈攻擊，侯友宜只是重複尊重機制，和氣團結，讓對手的每一拳都像打在棉花上。

侯友宜採取持盈保泰的防衛，卻給人閃躲，不敢正面迎戰的負面逃避印象，即使侯口口聲聲強調坦蕩蕩，但國民黨內部其實是充滿質疑，支持侯友宜的人，只能操作害怕民進黨拿下新北市的恐嚇手段，侯友宜完全無法說明319槍擊疑案的真相，那些所謂未爆彈，只會信者恆信。

侯友宜閃躲，放棄消彌雜音的良機，這些雜音，某些會成為民進黨攻擊的箭靶，在大選期間發酵。

侯友宜如今順利贏得初選，要如何面對黨內雜音，讓初選對手成為未來大選助力，恐怕不是只有團結和氣幾字了得。侯友宜真正的考驗，現在才開始。

侯友宜國民黨
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