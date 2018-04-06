藍新北市初選 侯友宜勝出

2018-04-06 13:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨2018年新北市長黨內初選，由前新北市副市長侯友宜(中)勝出，新北市議會國民黨團表達全力支持。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選民調上午公布，前新北市副市長侯友宜勝出。國民黨表示，侯友宜可望於下周三國民黨中常會與桃園市長提名人陳學聖一併提名。上午宣布民調結果時，另兩位參選人都是親自參加，表現風度。侯友宜雖勝選，卻是唯一缺席民調公布記者會的參選人。

今天的初選民調記者會在中央黨部建議下，沒有公布詳細每位參選人的民調數字，與其他各縣市初選民調記者會不同。組發會主委李哲華表示，民調公布會議中，三方都認可民調結果，最重要是提名結果確定，一切以團結、和諧勝選為原則。

前台北縣長周錫瑋初選落敗，外界關注他是否脫黨參選。周錫瑋表示，絕對會支持黨所有提名同志。周錫瑋表示，太太一直不希望他回到政治，今天這樣的結果，可以讓太太與家人開心一點，起碼年底選舉不會選。

周錫瑋說，輸了就輸了，一切是市民的決定。這時候所有參選同志，要有政治人物的誠信，以及包容的心，更要有高度風度與氣度，接受一切選舉的結果，國民黨要加油團結，若初選結果出爐還不能團結合作、放下成見，民眾會唾棄我們。

初選落敗的新北市前議員金介壽質疑民調不公、新北市黨部選務不中立，他表示，上午民調才開一半，有人已經接到新北市議會發出的新聞稿，說侯友宜勝出。3月7日到新北市黨部協調初選事宜，卻看到新北市政府某局長從黨部下來，國民黨新北市黨部主委李乾龍還陪侯友宜拜票。

金介壽說，對侯友宜以前所做的事情，就不再講了，初選結果既然已經出來，只能接受，由衷的祝福侯友宜能夠勝選，他不會脫黨參選。

國民黨新北市長初選有侯友宜、周錫瑋與金介壽參選。國民黨原本期望公布民調後，上演國民黨大團結戲碼，但侯友宜不出席民調記者會，卻選擇出席新北市議會黨團舉辦的團結勝選記者會，黨部上午不斷聯繫，要求新北市黨團記者會延後，侯友宜不願調整，最後只由辦公室主任謝政達至黨部聆聽民調公布結果。

對於金介壽質疑民調外洩，李哲華說，民調公布前傳出侯友宜勝出，都是揣測。

【記者葉英豪、魏翊庭／新北報導】參加國民黨新北市長初選失利的金介壽說，初選過程中，電訪監察員民調期間發現，受訪員聽到受訪民眾支持某參選人姓名，民調員卻在裡頭勾選另一參選人。這些都曾經跟黨部等反映過電訪員不公，但經過了解，電訪員表示恍神所致，這樣不公正的立場都反映過，卻毫無結果。

金介壽表示，只要時代力量立委黃國昌代表時力出來參選新北市長，他一定會違紀跳出來參選。