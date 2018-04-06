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侯友宜壓倒性勝出 對比民調也大勝蘇貞昌

2018-04-06 12:31聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨新北市長初選民調今公布，由前新北市副市長侯友宜以壓倒性支持度勝出。雖國民黨未公布民調數字，但與會人士透露，民調結果侯勝出第二名約20個百分點，與民進黨前主席蘇貞昌對比民調也大勝20個百分點以上，與外界民調趨勢相符。

國民黨這次新北市長初選，共有侯友宜、前台北縣長周錫瑋與前新北市議員金介壽參選，民調採對比民調（與可能主要對手「蘇貞昌」民調）占85%、互比民調（與同志間支持度民調）占15%方式加權統計。

上午民調公布記者會上，國民黨公布民調結果，依序為侯友宜、周錫瑋與金介壽，但考慮後續整合，在黨中央提議下，各參選人詳細民調數字並未對外公布。

組發會主委李哲華表示，最重要是提名結果確定，一切以團結、和諧勝選為原則，所以才決定不公布數字。但李強調，民調公布會議中，參選三方參選人與代表都認可民調結果。

但與會人士轉述，民調結果，侯友宜獲過半數以上民眾支持，「第一名與第二名間民調差距也達約20%」，而85%的對比民調中，侯友宜也大勝蘇貞昌20個百分點。

黨務人士坦言，初選「料敵從嚴」，所以對比民調以民進黨內可能人選中能量與爆發力較強的蘇貞昌為假想敵，但研判民進黨最後提名對象，仍以另一民進黨前主席游錫堃較可能出線，但是否能與積極爭取民進黨提名的立委吳秉叡整合仍待觀察。

黨務人士表示，新北市藍綠五五波，中間選民具關鍵影響力，侯友宜支持度與看好度都大勝，初選結果表示國民黨在新北市有好的發展趨勢。

「不好的產品別人不想搭」，黨務人士也坦言，年底新北市三合一選舉，「最怕各選各」，造成分裂投票，但看新北市議會黨團都希望盡快與初選勝出的侯友宜連結，證明侯能與基層高強度連結，這就是爭取年底勝選好的利基。

國民黨2018年新北市長黨內初選，由前新北市副市長侯友宜勝出。記者杜建重／攝影
國民黨2018年新北市長黨內初選，由前新北市副市長侯友宜勝出。記者杜建重／攝影
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侯友宜
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