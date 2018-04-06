侯友宜勝出 這一仗就從新北做起

2018-04-06 12:20 中央社 新北6日電



前新北市副市長侯友宜今天在國民黨新北市長選舉初選勝出。他喊出口號「重情重義侯友宜，團結新北大勝利」，重新打造讓人民信賴的國民黨，「這一仗就從新北市做起。」

新北市議會國民黨團上午召開記者會，侯友宜出席與市議員高喊「重情重義侯友宜，團結新北大勝利」。侯友宜致詞表示，新北市升格後，與台北市要共生共榮一起發展，將凝聚向心力，創造新北市成為光榮的城市，讓人民更有光榮感。

他說，人們對執政的民進黨失望，國民黨更應勇敢奮起讓人民有另外的選擇，不然，人民會對台灣失去信心；侯友宜說，將與市議員、里長參選人並肩作戰贏得勝選，讓國民黨站起來，重新打造讓人民信賴的國民黨，「這一仗就從新北市做起。」

侯友宜說，無論是連任的市議員或將參選的新人，將團結在一起，大家是一個「TEAM」，是一個團隊，議員一定要過半，要與市長緊緊結合才能推動市政，才會更有效率改變新北市。另外，也感謝黨內初選對手周錫瑋、金介壽，將擇期請益。

國民黨市議會黨團表達力挺，黨團書記長黃永昌表示，侯友宜主張的安居樂業就是市長朱立倫8年來努力的目標，唯有好的建設才能真正安居樂業。

包括議長蔣根煌、市議員林金結、陳儀君，以及國民黨市黨部主委李乾龍等人今天都出席。黨團表示，侯友宜長期在警界打擊犯罪並輔佐朱立倫熟悉市政，是讓新北市成為全方位城市、國際性城市的參選人。

黨團表示，侯友宜辭官參選展現延續市政的決心，也期待他能發揮「母雞帶小雞」的力量，帶領國民黨在市議會實質過半。