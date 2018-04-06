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民進黨11日討論新北徵召 陳菊9日勸進蘇貞昌

2018-04-06 12:03中央社 台北6日電

前新北市副市長侯友宜擬披國民黨戰袍選新北市長，民進黨選對會11日啟動新北市長徵召討論，黨內兩股力量拱前行政院長蘇貞昌、游錫堃；高雄市長陳菊9日勸進蘇貞昌。

中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午公布新北市長初選民意調查結果，侯友宜勝出，新北市黨部下週開會，據民調結果提報黨中央，中常會最快11日通過提名。

民主進步黨選舉對策委員會成員表示，黨內有人拱曾參選新北市長的游錫堃、有人拱前台北縣長蘇貞昌，11日選對會將開始討論，新北市長選戰這一局怎麼處理。

知情人士說，陳菊將在9日到蘇貞昌成立的超越基金會拜會蘇貞昌，勸進蘇貞昌再為黨拚一次，投入新北市長選戰，為民進黨贏回新北市。

蘇貞昌的女兒蘇巧慧告訴中央社記者，蘇貞昌對新北市長選戰，一直以來都是3原則，分別是新北市要贏、尊重黨中央決定、及相信黨中央會有智慧處理。

另一方面，民進黨籍立法委員高志鵬、羅致政、吳琪銘、江永昌和林淑芬將在8日陪游錫堃登觀音山硬漢嶺。

硬漢嶺拱門刻有「走路要找難路走，挑擔要揀重擔挑」，游錫堃登硬漢嶺，更增添外界想像空間。

面對基層勸進聲浪，日前出席民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮時，游錫堃表示，「不忮不求」，但也強調黨中央有權做決定，黨員都須尊重；同樣出席典禮的蘇貞昌說，對黨中央的安排都會支持。

兩位老將態度被外界解讀為有「鬆動」，黨內人士說，接下來就看黨內「大人們」如何出手。

表態參選新北市長的民進黨籍立委吳秉叡說，希望民進黨有機會給中壯世代參選新北市長，但如果黨中央另有考量，也會尊重黨中央考量。

吳秉叡說，新北市這麼重要、發展停滯很久了，如果民進黨能勝選，也是大家共同願望。如果黨中央另有考量，希望黨中央找最可能勝選的人。

至於侯友宜出線，吳秉叡說，不意外，本來就預期這個結果，國民黨中央也導向這個趨勢。不論是侯友宜或前台北縣長周錫瑋誰出線，對民進黨差別不是很大，也沒偏好誰出線。

至於侯友宜是不是民進黨強勁對手？吳秉叡告訴中央社記者，競選都還沒開始，要等民進黨參選人出爐後，態勢才會清楚，但他對這場選戰相當有信心。

羅致政表示，侯友宜優勢在於親和力，從基層一路上來，與民眾互動時有足夠親和力，加上長期以來有鐵漢、警察英雄形象，這是侯友宜強項。

不過，他說，侯友宜有國民黨包袱，過去侯友宜非藍非綠，一旦提名確定，就是國民黨的侯友宜；侯友宜也有新北市長朱立倫包袱，侯友宜擔任7年多新北市副市長，外界檢驗朱立倫施政，也是檢驗侯友宜。新北市政原地踏步，侯友宜不可能完全撇清。

此外，羅致政說，侯友宜雖是「選舉的素人」，卻不是「政治的素人」，侯友宜在政治圈很久，侯友宜過去言行會被公開檢驗，等國民黨提名確定，外界檢驗會更嚴，包括鄭南榕事件、侯友宜財產問題及侯友宜有無執政視野能力等。

民進黨幹部指出，侯友宜在國民黨內初選時，一直閃躲黨內同志質疑，但大選啟動後，尤其是雙北，媒體能見度高，候選人沒閃躲空間，侯友宜以後要面對對手、社會大眾及媒體質疑，如果侯友宜不能回答，「過去的鐵漢形象，恐怕會崩解或鬆動」。

侯友宜民進黨
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