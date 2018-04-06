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侯友宜初選代表藍出線 吳秉叡：不意外

2018-04-06 11:34聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

國民黨今早公布新北市長初選民調結果，由侯友宜出線。有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡稍早受訪表示「不意外」。他還說，民進黨內民調「有人還沒宣布就和侯民調差不多」，認為未來選戰大有可為。

吳秉叡說，一開始綠營認為侯友宜和周錫瑋2人「誰出來選對這場選戰差別不大」，沒有特別偏好誰出線，隨時間進行，侯友宜民調領先趨勢之前就有，國民黨給人感覺也是傾向侯友宜，所以「並不意外」。

媒體問吳秉叡，之前民進黨內有一份民調，侯友宜贏過前台北縣長蘇貞昌15%，也贏行政院長賴清德10%，是否是把侯高捧的策略？吳秉叡說，「有人還沒宣布就跟侯民調差不多」，未來選戰是很有機會。

至於外傳總統蔡英文、高雄市長陳菊可能會拜會蘇貞昌，吳秉叡說，希望能有機會給青壯世代參選，但黨中央另有考量也會尊重，因為新北市那麼重要，而且新北市發展停滯久，能夠更好是我們的願望，找到最有可能勝選的人。

被問說是否心態調整成「成功不必在我」，吳秉叡說，他還在努力當中，這是假設性問題。吳秉叡說，如果黨中央真的認為不一定中壯世代才有比較好勝選機會，那希望徵召最有機會勝選的人。吳秉叡也說，目前還沒有和黨高層協商。

傳下周民進黨選對會也會討論新北市人選？吳秉叡說，國民黨今天人選出線，民進黨支持者就會有很大壓力，希望人選快出現，正式進入選戰，黨中央把動作加快也不意外。

國民黨今早公布新北市長初選民調結果，由侯友宜出線。有意參選新北市長的民進黨立委吳...
國民黨今早公布新北市長初選民調結果，由侯友宜出線。有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡受訪表示「不意外」。記者魏翊庭／攝影
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吳秉叡侯友宜
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