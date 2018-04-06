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國民黨新北市長初選民調 侯友宜確定勝出

侯友宜選新北市長 藍中常會最快11日通過提名

2018-04-06 11:17中央社 台北6日電

國民黨組織發展委員會主委李哲華今天公布新北市長民意調查初選結果，前新北市副市長侯友宜勝出，新北市黨部下週開會，據民調結果提報黨中央，中常會最快11日通過提名。

中國國民黨上午在中央黨部拆封民調結果，侯友宜初選對手前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽到場查看結果，侯友宜則派代表出席；會後由李哲華宣布民調結果。

李哲華說，根據民調拆封結果，第一名是侯友宜，第二名是周錫瑋，金介壽居第三。新北市黨部將在9日或10日開會，根據民調結果，提報中央提名審核委員會提名人選，審核委員會將提報11日中央常務委員會通過。

國民黨中央不打算公布民調數字，李哲華說，主要是為和諧，最重要是確定提名結果，呈現黨內民主機制，一切以團結、勝選與和諧為主。

外傳在黨中央宣布民調結果前，新北市議會流出侯友宜勝出新聞稿，是否有民調外洩？李哲華說，大概是揣測，這次進行民調，執行過程中各陣營觀察員都在現場，過程公平、公正、公開，三位都非常認可。

「輸了就是輸了」，周錫瑋受訪表示，民調他沒勝出，他不在意輸多少，這是市民選擇。他呼籲國民黨員與參選人，放下過去一切誤會，團結打贏選舉。至於是否支持侯友宜？周錫瑋表示，「黨內所有提名同志，我絕對都會支持」。

金介壽說，黨中央民調還沒完全開封，有人就收到國民黨新北市議會黨團辦公室發出的新聞稿，指侯友宜勝出，他實在很不解；至於未來是否跟侯友宜合作？金介壽說，「我祝福他」。

侯友宜
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